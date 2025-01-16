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НАІС проведе фінальні роботи з відновлення реєстрів, вони можуть працювати нестабільно

13:36, 16 січня 2025
У НАІС попередили про планові технічні роботи з відновлення роботи реєстрів.
НАІС проведе фінальні роботи з відновлення реєстрів, вони можуть працювати нестабільно
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ДП «Національні інформаційні системи» повідомило, що 17-20 січня проводитимуться фінальні технічні роботи з відновлення інфраструктури реєстрів, які постраждали внаслідок масштабної кібератаки з боку Росії.

«Час проведення: з 22:00 17 січня до 08:00 20 січня 2025 року», - заявили у НАІС.

Можлива нестабільна робота таких реєстрів:

- Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

- Державний реєстр актів цивільного стану громадян

- Єдиний реєстр довіреностей

- Спадковий реєстр

- Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

Раніше у Дії відновили доступ до чотирьох послуг після кібератаки на державні реєстри.

Як повідомили у Мін'юсті, відновлено електронну взаємодію з Державною податковою службою України, Пенсійним фондом України, Міністерством оборони України, Міністерством соціальної політики України та Національною службою здоров’я України. 

Також запрацювала можливість подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей віком до 18 років.

Нагадаємо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. 

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Єдиний державний реєстр юридичних осіб НАІС

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