НАИС проведет финальные работы по восстановлению реестров, они могут работать нестабильно

В НАИС предупредили о плановых технических работах по восстановлению работы реестров.

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ГП «Национальные информационные системы» сообщило, что 17-20 января будут проводиться финальные технические работы по восстановлению инфраструктуры реестров, пострадавших в результате масштабной кибератаки со стороны России.

«Время проведения: с 22:00 17 января до 08:00 20 января 2025», - заявили в НАИС.

Возможна нестабильная работа таких реестров:

- единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований

- государственный реестр актов гражданского состояния граждан

- единый реестр доверенностей

- наследственный реестр

- единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

Ранее в Дії возобновили доступ к четырем услугам после кибератаки на государственные реестры.

Как сообщили в Минюсте, возобновлено электронное взаимодействие с Государственной налоговой службой Украины, Пенсионным фондом Украины, Министерством обороны Украины, Министерством социальной политики Украины и Национальной службой здоровья Украины.

Также заработала возможность подачи заявления на отсрочку от мобилизации для родителей троих детей младше 18 лет.

Напомним, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины.

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