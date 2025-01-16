Законопроекты об изменениях в УПК об отмене оснований для закрытия производства не включили в повестку дня

Заседание Верховной Рады закрыли, а законопроекты об отмене истечения сроков как основания для закрытия производства не включили в повестку дня.

Верховная Рада не проголосовала за включение в повестку дня законопроектов об отмене истечения сроков досудебного расследования как основания для закрытия уголовных производств. Вопрос об их включении набрал 185 голосов.

Впоследствии был объявлен перерыв, после которого председательствующий закрыл заседание.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», бизнес-ассоциации обнародовали совместное заявление по законопроектам 12367 и альтернативным ему 12367-1, 12367-2, 12367-3 об изменениях в УПК.

Напомним, законодатели также предлагают, чтобы прокуроры без судей решали, на какой срок продлить расследование уголовных дел.

Изменения в случае принятия коснуться всего УПК, а не только дел коррупционеров.

Автор: Наталя Мамченко

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