Апелляционный суд признал право устанавливать одинаковые памятники военным на Пантеоне Героев в Тернополе

Истец требовал установить индивидуальный памятник на могиле сына.

Апелляционный суд признал право устанавливать одинаковые захоронения погибшим защитникам на Пантеоне Героев в Тернополе. Об этом сообщает Тернопольский городской совет.

В частности, Восьмым апелляционным административным судом удовлетворена апелляционная жалоба Тернопольского городского совета об отмене решения Тернопольского окружного административного суда по иску Стадника Олега Богдановича к горсовету относительно Положения о порядке предоставления ритуальных услуг на территории общины.

Истец требовал установить индивидуальный памятник на могиле сына.

Указывается, что мужчина обратился в Тернопольский окружной админсуд с исковым заявлением, в котором просил отменить отдельные пункты «Положение о порядке предоставления ритуальных услуг на Территории Тернопольской городской территориальной общины», которые касаются предоставления СКП «Ритуальной службой» разрешения на установку, изменение и демонтаж насилий. на городских кладбищах. Тогда Тернопольский окружной административный суд принял решение, которым исковое заявление Стадника О.Б. удовлетворил.

Тернопольский городской совет по указанному решению суда подал апелляционную жалобу. И уже 14 января 2025 по результату рассмотрения апелляционной жалобы Восьмой апелляционный административный суд пришел к выводу, что решение суда первой инстанции принято вопреки требованиям действующего законодательства, в результате чего его отменил и принял новое судебное решение, которым отказал в удовлетворении искового заявления Стаднику О.Б.

«Итак, учитывая решение апелляционного суда Львова, СКП «Ритуальная служба» и дальше будет осуществлять контроль за соблюдением порядка при установке намогильных сооружений на городских кладбищах, что предусматривает установку сооружений единого образца», — отметили в горсовете.

В горсовете добавили, что параллельно в судах разных инстанций продолжается ряд дел с участием Стадника О.Б. по похоронам на территории Тернопольской городской территориальной общины, направленные на нивелирование единой концепции внешнего вида военных захоронений на Пантеоне Героев Тернополя. «Несмотря на это, Тернопольский городской совет совместно с общественностью будет обеспечивать необходимые меры для надлежащего создания достойного Пантеона Героев с целью чествования каждого, кто отдал свою жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины», - отметили в ведомстве.