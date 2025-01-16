Апеляційний суд визнав право встановлювати однакові пам’ятники військовим на Пантеоні Героїв у Тернополі

Позивач вимагав встановити індивідуальний пам'ятник на могилі сина.

Апеляційний суд визнав право встановлювати однакові поховання загиблим захисникам на Пантеоні Героїв у Тернополі. Про це повідомляє Тернопільська міська рада.

Зокрема, Восьмим апеляційним адміністративним судом задоволено апеляційну скаргу Тернопільської міської ради про скасування рішення Тернопільського окружного адміністративного суду за позовом Стадника Олега Богдановича до міськради щодо Положення про порядок надання ритуальних послуг на території громади.

Позивач вимагав встановити індивідуальний пам'ятник на могилі сина.

Вказується, що чоловік звернувся до Тернопільського окружного адмінсуду із позовною заявою у якій просив скасувати окремі пункти «Положення про порядок надання ритуальних послуг на Території Тернопільської міської територіальної громади», які стосуються надання СКП «Ритуальною службою» дозволу на встановлення, зміну та демонтаж намогильних споруд на міських кладовищах. Тоді Тернопільський окружний адміністративний суд прийняв рішення, яким позовну заяву Стадника О.Б. задовольнив.

Тернопільська міська рада на вказане рішення суду подала апеляційну скаргу. І вже 14 січня 2025 року за результатом розгляду апеляційної скарги Восьмий апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що рішення суду першої інстанції прийняте всупереч вимогам чинного законодавства, внаслідок чого його скасував та прийняв нове судове рішення, яким відмовив в задоволенні позовної заяви Стаднику О.Б.

«Тож, враховуючи рішення апеляційного суду Львова, СКП «Ритуальна служба» і надалі здійснюватиме контроль за дотриманням порядку при встановленні намогильних споруд на міських кладовищах, що передбачає встановлення споруд єдиного зразка», — зазначили у міськраді.

У міськраді додали, що паралельно у судах різних інстанцій тривають ряд справ за участю Стадника О.Б. щодо здійснення поховань на території Тернопільської міської територіальної громади, спрямовані на нівелювання єдиної концепції зовнішнього вигляду військових поховань на Пантеоні Героїв Тернополя. «Незважаючи на це, Тернопільська міська рада спільно з громадськістю забезпечуватиме необхідні заходи для належного створення гідного Пантеону Героїв з метою вшанування кожного, хто віддав своє життя за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України», — вказали у відомстві.

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