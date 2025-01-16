Законопроекти про зміни до КПК щодо скасування підстав для закриття провадження не включили до порядку денного

Засідання Верховної Ради закрили, а законопроекти про скасування спливу строків як підстави для закриття провадження не включили до порядку денного.

Верховна Рада не проголосувала за включення до порядку денного законопроектів про скасування спливу строків досудового розслідування як підстави для закриття кримінальних проваджень. Питання про їх включення набрало 185 голосів.

Згодом була оголошена перерва, після якої головуючий закрив засідання.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», бізнес-асоціації оприлюднили спільну заяву щодо законопроектів 12367 та альтернативних йому 12367-1, 12367-2, 12367-3 про зміни до КПК.

Нагадаємо, законодавці також пропонують, аби прокурори без суддів вирішували, на який строк продовжити розслідування кримінальних справ.

Зміни у разі ухвалення торкнуться всього КПК, а не лише справ корупціонерів.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.