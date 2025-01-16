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В Украине острый дефицит рабочих профессий из-за мобилизации — какие специалисты сейчас «на вес золота»

15:58, 16 января 2025
Профессии электромонтера, швеи, слесаря-сантехника и электрогазосварщика сейчас самые востребованные на рынке труда.
В Украине острый дефицит рабочих профессий из-за мобилизации — какие специалисты сейчас «на вес золота»
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В Украине наблюдается значительный дефицит рабочих профессий из-за мобилизации мужчин. Об этом заявила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, передает Укринформ.

По ее словам, работодатели ищут работников сферы услуг, а также водителей и слесарей.

«Самые дефицитные специалисты на рынке труда – резюме которых очень редко появляются в публичном доступе, потому что они всегда заняты, но их постоянно ищут – это электромонтер, швея, слесарь-сантехник, электрогазосварщик. Это нам указание на то, кому мы должны учить», – отметила Бережная.

Минэкономики активно работает над обучением и переквалификацией населения.

Так, в 2024 году более 41 000 безработных прошли обучение, из них 23 000 – в профтехцентрах Госслужбы занятости.

Центры профтехобразования продолжают обучать специалистов дефицитных профессий.

«Мы способствовали переобучению около 100 000 человек в 2024 году. Но этого недостаточно, ведь в Украине 12,5 млн. экономически неактивных граждан. Должны создавать еще больше возможностей для переучивания», – отметила Бережная.

По ее мнению, мощности центров профтехобразования Госслужбы занятости можно увеличить в пять раз.

Директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк отметила, что сейчас 80% зарегистрированных в центрах занятости – женщины, и это является большим вызовом.

«Сейчас работодателям нужно предложить, например, частичную компенсацию за аренду жилья, возможно, полностью оплатить эту аренду, предложить социальный пакет, страхование. Сейчас «не работает» просто зарплата, даже 35 000 грн особо никого не удивляют», – убеждена Жовтяк.

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Минэкономики мобилизация

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