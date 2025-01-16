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У Бердичеві чоловік відмовився від повістки, бо сприйняв її як «жарт від ТЦК» — що вирішив суд

14:30, 16 січня 2025
Чоловік вирішив, що вручення повістки — це «жарт працівників ТЦК», а тому ухилився від мобілізації.
У Бердичеві чоловік відмовився від повістки, бо сприйняв її як «жарт від ТЦК» — що вирішив суд
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На Житомирщині суд покарав чоловіка, який відмовився від мобілізації, бо думав, що це жарт від ТЦК. Вирок у справі № 274/8824/23 виніс Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області, передає ТСН.

У матеріалах справи вказується, що чоловік у червні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. У жовтні 2023 року він отримав повістку, проте ухилився від призову на військову службу.

На суді чоловік провину заперечив. В матеріалах зазначається, що «він не розуміє, що від нього хочуть працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він має низку захворювань та хвору матір інваліда ІІ групи, за якою здійснює догляд. Поряд з цим жодних документів, які могли б це підтвердити, він не має, та й взагалі такі документи не оформлював, оскільки не має на це часу. Підтвердив, що дійсно пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої визнаний здоровим, та отримав бойову повістку на 7.10.2023, але сприйняв це як жарт і не прийшов за повісткою. Він бажає проходити військову службу, але не може через наведені обставини».

Працівник ТЦК зазначив, що чоловік повідомив йому про хвору матір. Тоді підсудному дали час, щоб оформити документи, проте він цього не зробив.

Також «обвинувачений повідомляв, що у нього немає часу проходити військову службу, а потрібно заробляти гроші. До сьогодні від обвинуваченого документів на відстрочку так і не надійшло».

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

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