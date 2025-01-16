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В Одесі судно «зависло» в повітрі — зафіксували рідкісне оптичне явище, фото і відео

23:14, 16 січня 2025
Фата-моргана — це аномалія в атмосфері, коли між собою збігаються одразу кілька міражів.
В Одесі судно «зависло» в повітрі — зафіксували рідкісне оптичне явище, фото і відео
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В Одесі помітили оптичну ілюзію, що змусила корабель «зависнути» у повітрі. Відео публікують в мережі.

Такий ефект називається фата-моргана – оптична ілюзія, коли віддалені об'єкти видно зі спотвореннями.

На кадрах, видно кілька цивільних суден, які ніби вони піднялися в повітря, відірвавшись від води.

Фата-моргана виникає через те, що промені світла згинаються, коли вони проходять через шари повітря з різною температурою у крутій термічній інверсії, де утворився атмосферний канал. Свою назву це явище отримало на честь чарівниці – персонажа артурівських легенд Феї Моргани.

Це явище часто спостерігається на водних просторах, зокрема на морях чи озерах, і може виглядати як підняті або "плаваючі" в повітрі об'єкти, наприклад, кораблі чи острови.

До речі, найвідоміший приклад фата-моргани — Летючий голландець. Згідно з фольклором, що корабель-примара ніколи не зможе повернутися додому і приречений вічно борознити сім морів.

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Одеса

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