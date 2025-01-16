Доллары и бутылка алкоголя — гражданка принесла подарок для судьи прямо в суд

Высший совет правосудия попросил разобраться в этой истории прокуратуру.

Высший совет правосудия 9 января 2025 года обратился в Офис Генерального прокурора в связи с инцидентом, произошедшим в ноябре прошлого года в Одесском окружном административном суде.

Как сообщил судья Одесского окружного административного суда Эдуард Иванов, у него на рассмотрении находилось административное дело по иску гражданина Вячеслава Д. об отмене заключения решения военно-врачебной комиссии, которая признала мужчину годным к военной службе.

8 ноября 2024 года секретарь судебного заседания сообщила судье, что неизвестная женщина зашла в зал судебного заседания, который закреплен за судьей Эдуардом Ивановым, и спросила, как пройти в кабинет судьи.

Также женщина поинтересовалась, что происходит с рассмотрением дела Вячеслава Д.

Однако секретарь судебного заседания сообщила, что судья Эдуард Иванов не ведет приема граждан.

Тогда женщина сообщила, что якобы адвокат Вячеслава Д. – Артем П., попросил передать пакет судье.

Секретарь судебного заседания отказалась выполнить просьбу женщины, после чего гражданка оставила пакет в зале судебного заседания и вышла из помещения.

Секретарь подошла посмотреть, что находится в оставленном пакете и увидела, что там есть определенное количество долларов США и бутылка алкоголя.

Впрочем, через некоторое время неизвестная гражданка вернулась в зал судебных заседаний и забрала пакет вместе с деньгами и алкоголем.

Эдуард Иванов расценил действия неизвестной женщины как вмешательство в осуществление правосудия и в тот же день обратился с заявлениями в НАБУ и в местное управление Национальной полиции.

Также Эдуарду Иванову пришлось заявить о самоотводе, который и был удовлетворен.

Полиция, при процессуальном руководстве прокуратуры, начала расследование по ч. 1 ст. 376 (вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью воспрепятствовать исполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения) Уголовного кодекса.

Впрочем, досудебное расследование в указанном производстве продолжается до сих пор.

Высший совет правосудия в связи с этим обратился в Офис Генпрокурора, чтобы получить информацию о ходе расследования инцидента в Одесском окружном административном суде.

Автор: Вячеслав Хрипун

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