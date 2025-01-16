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Долари та пляшка алкоголю — громадянка принесла подарунок для судді прямо в суд

14:47, 16 січня 2025
Вища рада правосуддя попросила розібратися в цій історії прокуратуру.
Долари та пляшка алкоголю — громадянка принесла подарунок для судді прямо в суд
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Вища рада правосуддя 9 січня 2025 року звернулася до Офісу Генерального прокурора у зв’язку з інцидентом, який мав місце у листопаді минулого року в Одеському окружному адміністративному суді.

Як повідомив суддя Одеського окружного адміністративного суду Едуард Іванов, у нього на розгляді перебувала адміністративна справа за позовом громадянина В’ячеслава Д. стосовно скасування висновку рішення військово-лікарської комісії, яка визнала чоловіка придатним до військової служби.

8 листопада 2024 року секретар судового засідання повідомила судді, що невідома жінка зайшла до зали судового засідання, закріпленого за суддею Едуардом Івановим, і запитала, як пройти до кабінету судді.

Також жінка поцікавилася, що відбувається з розглядом справи В’ячеслава Д.

Однак секретар судового засідання повідомила, що суддя Едуард Іванов не здійснює прийом громадян.

Тоді жінка повідомила, що нібито адвокат В’ячеслава Д. – Артем П., попросив її передати судді пакет.

Секретар судового засідання відмовилася виконати прохання жінки, після чого громадянка залишила пакет у залі судового засідання і вийшла з приміщення.

Секретар підійшла подивитися, що саме знаходиться у залишеному пакеті і побачила, що там є певна кількість доларів США та пляшка алкогольного напою.

Втім, через деякий час невідома громадянка повернулася до зали судових засідань та забрала пакет разом з грошима та алкоголем.

Едуард Іванов розцінив дії невідомої жінки, як втручання в здійснення правосуддя і в той же день звернувся із заявами до НАБУ та місцевого управління Національної поліції.

Також Едуарду Іванову довелося заявити про самовідвід, який був задоволений.

Поліція, за процесуального керівництва прокуратури, розпочала розслідування за ч. 1 ст. 376 (втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися винесення неправосудного рішення) Кримінального кодексу.

Втім, досудове розслідування у вказаному провадженні триває досі.

Вища рада правосуддя, у зв’язку з цим, звернулася до Офісу Генпрокурора, щоб отримати інформацію про хід розслідування інциденту в Одеському окружному адміністративному суді.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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