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Шмигаль обговорив із представниками ООН гуманітарну допомогу українцям на понад $2,6 млрд

17:09, 16 січня 2025
ООН допоможе відновити житло, забезпечити енергію та воду для українців, – Денис Шмигаль.
Шмигаль обговорив із представниками ООН гуманітарну допомогу українцям на понад $2,6 млрд
Фото: Денис Шмигаль
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори із заступником генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Томом Флетчером та верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді щодо реалізації плану гуманітарної допомоги.

За словами Шмигаля, ООН планує залучити понад $2,6 млрд для підтримки українців у 2025 році в рамках затвердженого плану гуманітарних потреб та реагування.

«Ідеться про план гуманітарних потреб та реагування ООН в Україні у 2025 році. Говорили також про діючі та нові програми підтримки. Зокрема звернув увагу на такі пріоритетні проєкти як забезпечення питною водою громад на півдні України, розмінування, альтернативні джерела тепла й енергії, відновлення житла й будівництво укриттів, програми для розвитку бізнесу», — зазначив прем'єр.

Шмигаль наголосив на важливості продовження гуманітарних програм для українців і висловив сподівання на активну участь ООН у проєктах з розмінування у 2025 році.

Прем'єр подякував ООН за реалізовані програми, які підтримують переселенців і сприяють проходженню зимового періоду. За його словами, для опалювального сезону цього року ООН передбачила фінансування в розмірі $492 млн.

«Партнерство між Україною та ООН і УВКБ продовжує розвиватися. Дякую за підтримку та допомогу, яка надається українцям, постраждалим від війни. Так, у 2024 році різними видами допомоги від ООН були охоплені 8,5 млн українців», — підкреслив Шмигаль.

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ООН Денис Шмигаль

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