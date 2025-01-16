Шмыгаль обсудил с представителями ООН гуманитарную помощь украинцам на более чем $2,6 млрд

ООН поможет восстановить жилье, обеспечить энергию и воду для украинцев, – Денис Шмыгаль.

Фото: Денис Шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Томом Флетчером и верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди по реализации плана гуманитарной помощи.

По словам Шмыгаля, ООН планирует привлечь более $2,6 млрд для поддержки украинцев в 2025 году в рамках утвержденного плана гуманитарных потребностей и реагирования.

«Речь идет о плане гуманитарных потребностей и реагирования ООН в Украине в 2025 году. Говорили также о действующих и новых программах поддержки. В частности обратил внимание на такие приоритетные проекты как обеспечение питьевой водой общин на юге Украины, разминирование, альтернативные источники тепла и энергии, восстановление жилья и строительство укрытий, программы для развития бизнеса», - отметил премьер.

Шмыгаль подчеркнул важность продолжения гуманитарных программ для украинцев и выразил надежду на активное участие ООН в проектах по разминированию в 2025 году.

Премьер поблагодарил ООН за реализованные программы, которые поддерживают переселенцев и способствуют прохождению зимнего периода. По его словам, для отопительного сезона этого года ООН предусмотрела финансирование в размере $492 млн.

«Партнерство между Украиной и ООН и УВКБ продолжает развиваться. Спасибо за поддержку и помощь, которая предоставляется украинцам, пострадавшим от войны. Так, в 2024 году различными видами помощи от ООН были охвачены 8,5 млн украинцев», - подчеркнул Шмыгаль.

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