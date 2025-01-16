В Николаеве будут судить браконьера, наловившего рыбы на 420 тысяч гривен

Мужчина установил в водах Березанского лимана запрещенные для любительской рыбалки мысиновые сетки и наловил более 200 рыб.

В Николаеве направили в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего жителя одного из сел Николаевского района, запрещенным путем наловившего рыбы на 420 тысяч гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что в конце сентября 2024 мужчина, намереваясь незаконно заниматься рыбным промыслом, без соответствующего разрешения установил в водах Березанского лимана запрещенные для любительской рыбалки мысиновые сетки. В результате этого он выловил более 200 рыб разных видов, в частности кефаль, судака, тарань и бычка, нанеся ущерб на общую сумму 420 тысяч гривен.

Прокурор также подал гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного государству в сфере охраны природы, на указанную сумму.

Теперь браконьеру грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

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