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В Николаеве будут судить браконьера, наловившего рыбы на 420 тысяч гривен

22:00, 16 января 2025
Мужчина установил в водах Березанского лимана запрещенные для любительской рыбалки мысиновые сетки и наловил более 200 рыб.
В Николаеве будут судить браконьера, наловившего рыбы на 420 тысяч гривен
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В Николаеве направили в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего жителя одного из сел Николаевского района, запрещенным путем наловившего рыбы на 420 тысяч гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что в конце сентября 2024 мужчина, намереваясь незаконно заниматься рыбным промыслом, без соответствующего разрешения установил в водах Березанского лимана запрещенные для любительской рыбалки мысиновые сетки. В результате этого он выловил более 200 рыб разных видов, в частности кефаль, судака, тарань и бычка, нанеся ущерб на общую сумму 420 тысяч гривен.

Прокурор также подал гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного государству в сфере охраны природы, на указанную сумму.

Теперь браконьеру грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

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суд прокуратура Николаев браконьер

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