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У Миколаєві судитимуть браконьєра, який наловив риби на 420 тисяч гривень

22:00, 16 січня 2025
Чоловік встановив у водах Березанського лиману заборонені для любительської риболовлі мисинові сітки та наловив понад 200 риб.
У Миколаєві судитимуть браконьєра, який наловив риби на 420 тисяч гривень
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У Миколаєві скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного жителя одного із сіл Миколаївського району, який забороненим шляхом наловив риби на 420 тисяч гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Встановлено, що наприкінці вересня 2024 року чоловік, маючи намір незаконно займатися рибним промислом, без відповідного дозволу встановив у водах Березанського лиману заборонені для любительської риболовлі мисинові сітки. У результаті цього він виловив понад 200 риб різних видів, зокрема кефаль, судака, тарань і бичка, завдавши збитків на загальну суму 420 тисяч гривень.

Прокурор також подав цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої державі у сфері охорони природи, на зазначену суму.

Тепер браконьєру загрожує покарання у вигляді обмеження волі строком до 3 років.

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суд прокуратура Миколаїв браконьєр

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