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Судові рішення з земельних питань стали доступними для Держгеокадастру

15:40, 16 січня 2025
Між ЄДРСР та Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру реалізували інформаційну взаємодію.
Судові рішення з земельних питань стали доступними для Держгеокадастру
Фото: court.gov.ua
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Державна судова адміністрація та Державне підприємство «Інформаційні судові системи» реалізували інформаційну взаємодію між ЄДРСР  та Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру. Про це повідомив офіційний сайт «ІСС».

Зазначається, що ця інформаційна взаємодія створена з метою реалізації  Держгеокадастром функції публічного моніторингу  земельних відносин та моніторингу ринку земель.

Чому це важливо?

Публічний моніторинг земельних відносин та моніторинг ринку земель у його складі було запроваджено Кабінетом Міністрів України у 2023 році з метою систематизації та узагальнення інформації про володіння, користування і розпорядження земельними ділянками та про доходи, пов’язані із землекористуванням.

Система моніторингу земельних відносин забезпечує доступність інформації про стан та розвиток земельних відносин, здійснення аналізу розвитку земельних відносин та прогнозування динаміки змін його стану, підвищення якості управління земельними ресурсами на державному, регіональному та місцевому рівнях та в цілому  має на меті сприяти покращенню інвестиційної привабливості та поліпшенню бізнес-клімату в Україні.

Як це працює? 

Оператор Ресурсу ДСА забезпечує передачу з ЄДРСР до Ресурсу  Держгеокадастру в режимі реального часу відповідей на запити, актуальні на дату і час їх передачі, у формі інформаційних файлів, що містять дані судових рішень та електронні копії судових рішень.    

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