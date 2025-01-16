Обрано голову Долинського районного суду Кіровоградської області

Суд очолив Сергій Степанов.

У четвер, 16 січня, відбулись збори суддів Долинського районного суду Кіровоградської області, на порядок денний яких було винесено питання про обрання голови суду. Про це повідомляє пресслужба суду.

За результатами таємного голосування, головою Долинського районного суду Кіровоградської області строком на три роки обрано Сергія Степанова.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду.

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