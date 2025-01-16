Избран председатель Долинского районного суда Кировоградской области

Суд возглавил Сергей Степанов.

В четверг, 16 января, состоялось собрание судей Долинского районного суда Кировоградской области, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По результатам тайного голосования, председателем Долинского районного суда Кировоградской области сроком на три года избран Сергей Степанов.

Ранее сообщалось, что председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина, а Пятого апелляционного административного суда - Степан Домусчи.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Ивано-Франковского апелляционного суда.

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