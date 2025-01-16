Украина и Великобритания подписали соглашение о 100-летнем партнерстве

Защита морей и зеленая сталь – ключевые пункты соглашения Украины и Великобритании.

Фото: president.gov.ua

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Украина и Великобритания и Северная Ирландия заключили историческое соглашение о 100-летнем партнерстве, направленное на углубление безопасностных связей и укрепление отношений для будущих поколений. Этот договор охватывает широкий спектр сотрудничества, включая торговлю, оборону, науку, образование, культуру и энергетику.

Об этом объявили премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции, сообщает «Европейская правда».

«Сегодня действительно исторический день. Отношения Украины и Великобритании близки как никогда. Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегические отношения. Мы подписали Соглашение о 100-летнем партнерстве», - отметил Зеленский.

Соглашение предусматривает усиление военного сотрудничества, в частности в сфере морской безопасности. Создается новая структура для защиты Балтийского, Черного и Азовского морей, что будет способствовать сдерживанию российской агрессии.

Кроме того, Великобритания официально становится приоритетным партнером Украины в сфере энергетики, добычи критически важных полезных ископаемых и производстве экологически чистой стали.

Это партнерство должно стать гарантией долгосрочной безопасности Украины, обеспечивая, что она больше не будет уязвимой к агрессии, которой подверглась со стороны России. Обе страны обязуются стоять бок о бок в течение следующего века, поддерживая суверенитет Украины.

Як повідомляє Офіс Президента, угода про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії передбачає наступне:

Україна з однієї сторони та Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії (надалі іменоване «Сполучене Королівство») з іншої сторони (надалі разом іменовані «Сторони»),

ВИЗНАЮЧИ досягнення Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії та Україною, підписаної 8 жовтня 2020 року, яка залишається основою британсько-українського співробітництва, а також беручи до уваги принципи і положення Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії, підписаної 12 січня 2024 року;

СПОВНЕНІ РІШУЧОСТІ працювати разом задля утвердження принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй (ООН) та підтримки реформування інституцій ООН, зокрема реформування Ради Безпеки ООН, щоб забезпечити їхню здатність відповідати на нові виклики та зробити їх більш репрезентативними у відповідності до реалій сучасного світу; Сторони й надалі підтримуватимуть Гельсінський заключний акт і Паризьку хартію, які мають велике значення для глобальної безпеки і процвітання;

ЗНОВУ ПІДТВЕРДЖУЮЧИ свою підтримку європейських та євроатлантичних прагнень України, визнаючи, що членство в НАТО є найкращою гарантією її безпеки й Сполучене Королівство рішуче підтримує незворотний шлях України до членства в НАТО;

ВИЗНАЮЧИ, що відновлення та відбудова України є життєво важливими для успіху на цьому шляху і що разом Сторони можуть бути лідерами у багатьох ключових секторах, відстоюючи спільні цінності, відкриті інклюзивні суспільства та забезпечуючи можливості для всіх,

ЗНОВ НАГОЛОШУЮЧИ на важливості збереження потужної динаміки у досягненні стандартів ЄС, Міжнародного валютного фонду (МВФ) і НАТО, а також у здійсненні інших відповідних ключових реформ, які посилять демократію, безпеку та економіку України;

НАГОЛОШУЮЧИ на важливості зміцнення сектору соціального розвитку України та його здатності досягати і відстоювати свої цілі щодо рівності та клімату відповідно до Паризької угоди та Цілей сталого розвитку;

СТАВЛЯЧИ ІНТЕРЕСИ жінок, дівчат, осіб з інвалідністю та маргіналізованих груп в основу всього, що вони роблять, і визнаючи можливості для переміщення своїх громадян для між обома країнами, налагодження нових зв'язків і незліченних можливостей для партнерства;

ВИЗНАЮЧИ, що Україна продовжуватиме розбудову свого потенціалу і спроможності запобігати й протидіяти корупції в державному та приватному секторах відповідно до своїх зобов'язань у рамках Угоди про співробітництво в галузі безпеки, зокрема шляхом подальшої підтримки незалежних і належно забезпечених ресурсами антикорупційних інституцій;

ВИЗНАЮЧИ прогрес України у впровадженні демократичних реформ та підтверджуючи зобов'язання Сторін відповідно до Угоди про співробітництво у сфері безпеки щодо просування прав людини та розбудови демократичних, інклюзивних та підзвітних інституцій, які зміцнюють довіру громадськості до демократії та верховенства права;

ПРИЙМАЮЧИ виклики й можливості наступного століття разом, визнаючи еволюцію глобального ландшафту, що характеризується посиленням конкуренції, військовою агресією, економічними зрушеннями та зростанням торговельної напруженості, а також необхідність взяти на себе зобов'язання щодо вирішення нагальних кліматичних викликів та управління впливом енергетичного переходу на людський капітал;

ЗОБОВ'ЯЗУЮЧИСЬ сприяти технологічним інноваціям, визнаючи їхню роль у формуванні майбутнього, особливо у сфері охорони здоров'я, освіти, транспорту, штучного інтелекту (ШІ), квантових обчислень та біотехнологій, а також у сприянні торгівлі та співробітництву у ключових секторах, Сторони систематично протидіятимуть постійним транснаціональним загрозам, включаючи, зокрема, глобальні ризики для здоров'я, незаконне фінансування, організовану злочинність та тероризм, підтверджуючи свою взаємну відданість побудові довгострокового надійного партнерства задля подолання цих викликів,

БАЖАЮЧИ започаткувати 100-річне партнерство, спираючись на прогрес, досягнутий у межах інших двосторонніх угод, а також на подальші досягнення, що зміцнили відносини між Україною та Сполученим Королівством, і гарантувати, що через століття Україна та Сполучене Королівство матимуть процвітаючі зв'язки в усіх галузях;

ЗОБОВ'ЯЗУЮЧИСЬ обговорювати всі питання 100-річного партнерства, що становлять взаємний інтерес, на відповідних форумах та охоплювати весь спектр тем, включаючи міжлюдські контакти між Україною та Сполученим Королівством, визнаючи їхні спільні інтереси та тісну співпрацю у сферах, окреслених у кожній з наведених нижче основ, що призведе до справжнього та довготривалого партнерства між двома державами;

та ПРАГНУЧИ до створення партнерства, що використовує всі можливості на користь народів наших держав — зосереджуючись на посиленні ролі молоді, жінок і субнаціональних спільнот, — а також силу громадянського суспільства і незалежних ЗМІ;

ДОМОВИЛИСЯ ПРО НАСТУПНЕ:

СТАТТЯ 1

Зміцнення обороноздатності

Сторони поглиблюватимуть оборонне співробітництво, зміцнюватимуть свої військові та оборонно-промислові спроможності, включаючи розвиток збройних сил та співробітництво між оборонно-промисловими базами, посилюватимуть системи оборонних закупівель України та передаватимуть технології для спільного виробництва оборонної продукції (у тому числі в рамках спільних ініціатив), приділяючи особливу увагу інноваціям та посиленню захисту прав інтелектуальної власності на передані технології, а також узгоджуватимуть їх з вимогами НАТО.

СТАТТЯ 2

Зміцнення безпеки та досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО

Сторони розвиватимуть сфери, важливість яких для євроатлантичного миру і стабільності виходить далеко за межі війни, визнаючи важливу роль України у захисті євроатлантичної безпеки й звертаючи особливу увагу на оперативну сумісність і внесок України як майбутнього союзника НАТО.

СТАТТЯ 3

Побудова партнерства у сфері морської безпеки

1. Сторони докладатимуть зусиль для усунення довгострокових системних загроз і викликів морській безпеці з метою відновлення свободи судноплавства.

2. Сторони встановлюють партнерство у сфері морської безпеки, зокрема з метою зміцнення безпеки у Балтійському, Чорному та Азовському морях.

СТАТТЯ 4

Посилення економічного та торговельного співробітництва

Сторони докладатимуть зусиль до покращення умов для інвестицій та торгівлі в обох країнах та співпрацюватимуть у різних секторах, включаючи, зокрема, транспорт, інфраструктуру та енергетику, щоб зробити економіку обох країн більш сучасною, стійкою та процвітаючою. Вони також посилюватимуть інклюзивність економіки, підтримуючи зусилля, спрямовані на зменшення нерівності та подолання бідності, щоб не залишати нікого осторонь.

СТАТТЯ 5

Посилення співпраці у сфері енергетики, клімату та переходу до чистої енергії

Сторони поглиблюватимуть співробітництво у сфері енергетики на основі принципів сталого розвитку та чистого переходу на взаємовигідних засадах, а також покращуватимуть умови для інвестицій в енергетичний сектор України.

СТАТТЯ 6

Посилення співпраці у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності

1. Сторони вживатимуть заходів для поглиблення співробітництва між їхніми правовими секторами та у кримінально-цивільній сфері, а також для посилення співпраці у сфері санкцій.

2. Сторони вживатимуть заходів для притягнення до відповідальності держав, які вчиняють грубі порушення міжнародного права.

СТАТТЯ 7

Протидія іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням

Сторони поглиблюватимуть інституційні зв'язки у сфері протидії іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням, розбудовуватимуть стійкість до інформаційних загроз та уможливлюватимуть ефективні підривні дії у відповідь на загрози.

СТАТТЯ 8

Зміцнення позицій як лідерів у галузі науки, технологій та інновацій

Сторони вживатимуть заходів для подолання спільних викликів і загроз, використання можливостей та забезпечення сталого інклюзивного зростання для всіх.

СТАТТЯ 9

Використання потенціалу соціокультурних зв'язків

1. Сторони співпрацюватимуть у різних сферах, включаючи права людини, гендерну рівність та соціальну інтеграцію, соціальний захист, догляд, реформи, освіту, охорону здоров'я, клімат, спорт, а також зближуватимуть свої суспільства.

2. Усвідомлюючи, що культура є невід'ємною складовою сталого розвитку суспільства, Сторони поглиблюватимуть співробітництво у сфері культури й збереження культурної спадщини та заохочуватимуть співпрацю між креативними індустріями.

СТАТТЯ 10

Співробітництво з питань міграції

1. Сторони співпрацюватимуть у сфері міграції, притулку та управління кордонами, включаючи усунення першопричин неврегульованої міграції, впровадження ефективної політики протидії неврегульованій міграції, незаконному ввезенню мігрантів та торгівлі людьми, включаючи способи боротьби з мережами осіб, які займаються незаконним ввезенням мігрантів та торгівлею людьми, й способи захисту жертв такої торгівлі.

2. Там, де існують умови для добре керованої та безпечної мобільності, Сторони здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожування громадян і відвідування країн одна одної, а також започаткують регулярні контакти та обмін інформацією про результати міграції та політичні наміри.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

СТАТТЯ 11

Уповноважені органи, подальші угоди або домовленості

1. Сторони призначать, у разі необхідності, уповноважені органи для розробки та виконання будь-яких зобов'язань, визначених цією Угодою.

2.Уповноважені органи Сторін можуть укладати виконавчі та технічні домовленості щодо конкретних напрямів співробітництва в рамках реалізації цієї Угоди.

3. Сторони можуть укладати додаткові угоди або домовленості, які є необхідними та доцільними для виконання цієї Угоди.

СТАТТЯ 12

Набрання чинності, строк дії та припинення

1. Ця Угода набирає чинності з дати отримання Сторонами останнього повідомлення про виконання їхніх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

2. Ця Угода залишатиметься чинною протягом 100 (сто) років, починаючи з дати набрання нею чинності, якщо жодна зі Сторін не припинить її дію.

3. Ця Угода може бути припинена будь-якою зі Сторін шляхом надсилання письмового повідомлення іншій Стороні. Дія цієї Угоди припиняється через шість місяців з дати отримання такого повідомлення.

4. Україна зареєструє цю Угоду відповідно до положень статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй.

СТАТТЯ 13

Внесення змін

1. Ця Угода може бути змінена в будь-який час за взаємною згодою Сторін.

2. Узгоджені зміни набирають чинності з дати отримання Сторонами останнього з повідомлень про завершення їхніх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ними чинності.

СТАТТЯ 14

Спори

Будь-які спори щодо тлумачення або застосування цієї Угоди вирішуватимуться шляхом консультацій між Сторонами і не можуть бути передані на вирішення до будь-якого національного чи міжнародного трибуналу, суду або третьої сторони.

НА ПОСВІДЧЕНННЯ ЧОГО ті, що підписалися нижче, підписали цю Угоду.

Вчинено в м. Києві, Україна, 16 січня 2025 року у двох примірниках англійською та українською мовами, й обидва тексти є рівноавтентичними. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні англійський текст має переважну силу.

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