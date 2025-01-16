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Судебные решения по земельным вопросам стали доступны для Госгеокадастра

15:40, 16 января 2025
Между ЕГРСР и Государственной службой Украины по геодезии, картографии и кадастру реализовали информационное взаимодействие.
Судебные решения по земельным вопросам стали доступны для Госгеокадастра
Фото: court.gov.ua
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Государственная судебная администрация и Государственное предприятие «Информационные судебные системы» реализовали информационное взаимодействие между ЕГРСР и Государственной службой Украины по геодезии, картографии и кадастру. Об этом сообщил официальный сайт «ИСС».

Отмечается, что это информационное взаимодействие создано с целью реализации Госгеокадастром функции публичного мониторинга земельных отношений и мониторинга рынка земель.

Почему это важно?

Публичный мониторинг земельных отношений и мониторинг рынка земель в его составе был введен Кабинетом Министров Украины в 2023 году с целью систематизации и обобщения информации о владении, пользовании и распоряжении земельными участками и о доходах, связанных с землепользованием.

Система мониторинга земельных отношений обеспечивает доступность информации о состоянии и развитии земельных отношений, осуществлении анализа развития земельных отношений и прогнозировании динамики изменений его состояния, повышении качества управления земельными ресурсами на государственном, региональном и местном уровнях и в целях содействия улучшению инвестиционной привлекательности и улучшению бизнес-климата в Украине.

Как это работает?

Оператор Ресурса ГСА обеспечивает передачу из ЕГРСР в Ресурс Госгеокадастра в режиме реального времени ответов на запросы, актуальные на дату и время их передачи, в форме информационных файлов, содержащих данные судебных решений и электронные копии судебных решений.

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