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ВККС прекратила квалификационную оценку двух судей на соответствие занимаемой должности

21:39, 16 января 2025
В ВККС определялись результаты квалификационной оценки 6 судей местных судов на соответствие занимаемой должности.
ВККС прекратила квалификационную оценку двух судей на соответствие занимаемой должности
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В четверг, 16 января, Высшая квалификационная комиссия судей проводила собеседования и определяла результаты квалификационной оценки шести судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Гуцол Владимир Иванович – Бершадский районный суд Винницкой области – отложено

Рудик Илларион Валерьевич - Голосеевский районный суд города Киева - отложено

Волоско Ирина Романовна - Галицкий районный суд Львова - перерыв

Дзюбич Виктор Леонидович - Тернопольский горрайонный суд Тернопольской области - перерыв

Коллегаева Светлана Викторовна - Деснянский районный суд города Киева - прекращена квалификационная оценка

Бутенко Майя Владимировна – Центрально-Городской районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области – прекращена квалификационная оценка

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судья ВККС

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