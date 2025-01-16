ВККС прекратила квалификационную оценку двух судей на соответствие занимаемой должности

В ВККС определялись результаты квалификационной оценки 6 судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

В четверг, 16 января, Высшая квалификационная комиссия судей проводила собеседования и определяла результаты квалификационной оценки шести судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Гуцол Владимир Иванович – Бершадский районный суд Винницкой области – отложено

Рудик Илларион Валерьевич - Голосеевский районный суд города Киева - отложено

Волоско Ирина Романовна - Галицкий районный суд Львова - перерыв

Дзюбич Виктор Леонидович - Тернопольский горрайонный суд Тернопольской области - перерыв

Коллегаева Светлана Викторовна - Деснянский районный суд города Киева - прекращена квалификационная оценка

Бутенко Майя Владимировна – Центрально-Городской районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области – прекращена квалификационная оценка

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