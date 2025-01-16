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ВККС припинила кваліфікаційне оцінювання двох суддів на відповідність займаній посаді

21:39, 16 січня 2025
У ВККС визначалися результати кваліфікаційного оцінювання 6 суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.
ВККС припинила кваліфікаційне оцінювання двох суддів на відповідність займаній посаді
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У четвер, 16 січня, Вища кваліфікаційна комісія суддів проводила співбесіди та визначала результати кваліфікаційного оцінювання шістьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Гуцол Володимир Іванович - Бершадський районний суд Вінницької області - відкладено

Рудик Іларіон Валерійович - Голосіївський районний суд міста Києва - відкладено

Волоско Ірина Романівна - Галицький районний суд міста Львова - перерва

Дзюбич Віктор Леонідович - Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області - перерва

Колегаєва Світлана Вікторівна - Деснянський районний суд міста Києва - припинено кваліфікаційне оцінювання

Бутенко Майя Володимирівна - Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - припинено кваліфікаційне оцінювання.

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суддя ВККС

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