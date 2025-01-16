ВККС припинила кваліфікаційне оцінювання двох суддів на відповідність займаній посаді

У четвер, 16 січня, Вища кваліфікаційна комісія суддів проводила співбесіди та визначала результати кваліфікаційного оцінювання шістьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.
За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:
Гуцол Володимир Іванович - Бершадський районний суд Вінницької області - відкладено
Рудик Іларіон Валерійович - Голосіївський районний суд міста Києва - відкладено
Волоско Ірина Романівна - Галицький районний суд міста Львова - перерва
Дзюбич Віктор Леонідович - Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області - перерва
Колегаєва Світлана Вікторівна - Деснянський районний суд міста Києва - припинено кваліфікаційне оцінювання
Бутенко Майя Володимирівна - Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - припинено кваліфікаційне оцінювання.
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