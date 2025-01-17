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Кабмін затвердив перелік посад держслужбовців, кандидати на які повинні знати англійську мову

07:30, 17 січня 2025
Уряд прийняв постанову про перелік посад державної служби категорій «Б» і «В», кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою.
Кабмін затвердив перелік посад держслужбовців, кандидати на які повинні знати англійську мову
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Кабінет Міністрів оприлюднив постанову від 14 січня 2025 р. №34, якою затверджено перелік посад державної служби категорій «Б» і «В», кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою.

Дія цієї постанови не поширюється на податкові та митні органи.

Уряд установив, що:

1) у переліку, затвердженому цією постановою, наведено посади державної служби категорій “Б” і “В” та закріплені за ними посадові обов’язки (завдання та функції), які передбачають обов’язкове використання англійської мови під час їх виконання;

2) у державному органі, в якому згідно із законодавством за посадами державної служби закріплено завдання та функції, визначені у пункті 2 переліку, затвердженого цією постановою, керівник державної служби в такому державному органі затверджує перелік посад державної служби категорій “Б” і “В” відповідно до структури і штатного розпису цього державного органу, кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою;

3) у державному органі, що визначений виконавцем або залучений до виконання заходів з європейської та/або євроатлантичної інтеграції, перелік, передбачений підпунктом 2 цього пункту, затверджується обов’язково;

4) у разі відсутності в державному органі посад державної служби, за якими закріплено завдання та функції, визначені у пункті 2 переліку, затвердженого цією постановою, перелік, передбачений підпунктом 2 цього пункту, не затверджується.

Постанова набирає чинності через 4 роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, Кабмін 27 грудня затвердив відповідно до підписаного Президентом Володимиром Зеленським Закону «Про застосування англійської мови в Україні» перелік посад військовослужбовців, зокрема, СБУ які повинні знати англійську мову.

Нижче наводимо перелік у додатку.

Автор: Наталя Мамченко

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держслужбовці Кабінет Міністрів України

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Кабмін затвердив перелік посад держслужбовців, кандидати на які повинні знати англійську мову

Уряд прийняв постанову про перелік посад державної служби категорій «Б» і «В», кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою.

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