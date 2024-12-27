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Кабмін затвердив перелік посад військовослужбовців, зокрема, у СБУ, які повинні знати англійську мову

17:00, 27 грудня 2024
На певні посади військової служби можна буде призначити лише зі знанням англійської мови.
Кабмін затвердив перелік посад військовослужбовців, зокрема, у СБУ, які повинні знати англійську мову
Джерело фото: fakty.com.ua
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Кабмін 27 грудня затвердив відповідно до підписаного Президентом Володимиром Зеленським Закону «Про застосування англійської мови в Україні» перелік посад військових, які повинні знати англійську мову.

Нагадаємо, Президент 26 червня підписав закон про застосування англійської мови в Україні (законопроект 9432). Відповідно до цього закону встановлюється перелік осіб, які зобов’язані володіти англійською мовою. Так, вимога щодо обов’язковості володіння англійською мовою встановлюється до осіб, які претендують на зайняття посад військовослужбовців офіцерського, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлюється Кабміном; поліцейських середнього і вищого складу Національної поліції України, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється урядом; прокурорів; у податкових та митних органах, перелік яких встановлюється урядом тощо.

Відповідно Кабмін під час засідання 24 грудня затвердив перелік посад поліцейських середнього і вищого складу Національної поліції, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою

27 грудня уряд затвердив перелік посад військовослужбовців офіцерського складу, сержантського і старшинського складу, кандидати на зайняття яких з числа військовослужбовців за контрактом зобов’язані володіти англійською мовою:

  • в Міністерстві оборони, розвідувальному органі Міністерства оборони та Збройних Силах;
  • в Державній спеціальній службі транспорту;
  • в Управлінні державної охорони;
  • в Службі безпеки;
  • в Службі зовнішньої розвідки;
  • в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації;
  • в Державній прикордонній службі та Національній гвардії.

Передбачено, що зазначені положення, набирають чинності через 4 роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Автор: Наталя Мамченко

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СБУ Кабінет Міністрів України

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