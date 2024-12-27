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Кабмин утвердил перечень должностей военнослужащих, в частности, в СБУ, которые должны знать английский язык

17:00, 27 декабря 2024
На определенные должности военной службы можно будет назначить только со знанием английского языка.
Кабмин утвердил перечень должностей военнослужащих, в частности, в СБУ, которые должны знать английский язык
Источник фото: fakty.com.ua
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Кабмин 27 декабря утвердил в соответствии с подписанным Президентом Владимиром Зеленским Законом «О применении английского языка в Украине» перечень должностей военных, которые должны знать английский язык.

Напомним, Президент 26 июня подписал закон о применении английского языка в Украине (законопроект 9432). В соответствии с этим законом устанавливается перечень лиц, обязанных владеть английским языком. Так, требование об обязательности владения английским языком устанавливается к лицам, претендующим на должность военнослужащих офицерского, сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту, перечень которых устанавливается Кабмином; полицейских среднего и высшего состава Национальной полиции Украины, должностей начальствующего состава других правоохранительных органов, должностей начальствующего состава службы гражданской защиты, перечень которых устанавливается правительством; прокуроров; в налоговых и таможенных органах, список которых устанавливается правительством и т. д.

Соответственно, Кабмин во время заседания 24 декабря утвердил перечень должностей полицейских среднего и высшего состава Национальной полиции, должностей начальствующего состава других правоохранительных органов, должностей начальствующего состава службы гражданской защиты, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком.

27 декабря правительство утвердило перечень должностей военнослужащих офицерского состава, сержантского и старшинского состава, кандидаты на занятие которых из числа военнослужащих по контракту обязаны владеть английским языком.

  • в Министерстве обороны, разведывательном органе Министерства обороны и Вооруженных Силах;
  • в Государственной специальной службе транспорта;
  • в Управлении государственной охраны;
  • в Службе безопасности;
  • в Службе внешней разведки;
  • в Государственной службе специальной связи и защиты информации;
  • в Государственной пограничной службе и Национальной гвардии.

Предусмотрено, что указанные положения вступают в силу через 4 года со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Автор: Наталя Мамченко

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СБУ Кабинет Министров Украины

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