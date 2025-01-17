В Австралії жінка випадково вийшла заміж, бо думала, що це розіграш, — суд анулював шлюб

Вона лише згодом дізналася, що шлюб був справжнім, коли чоловік спробував отримати через нього постійне резидентство.

В Австралії жінка несподівано узаконила шлюб, адже була впевнена, що церемонія була лише розіграшем. Про це повідомляє BBC.

Так, австралійка розповіла, що її наречений активно вів соцмережі та був відомий в Instagram.

За словами жінки, він переконав її взяти участь у фальшивій церемонії весілля заради створення контенту для просування своєї сторінки.

Про те, що шлюб виявився справжнім, австралійка дізналася лише згодом, коли чоловік спробував використати його для отримання посвідки на постійне проживання в Австралії.

Суд Мельбурна ухвалив рішення про анулювання шлюбу, визнавши, що жінку обманом втягнули в це.