В Австралии женщина случайно вышла замуж, потому что думала, что это розыгрыш, — суд аннулировал брак

Она лишь позже узнала, что брак был настоящим, когда мужчина попытался получить через него постоянное резидентство.

В Австралии женщина неожиданно узаконила брак, ведь была уверена, что церемония была только розыгрышем. Об этом сообщает BBC.

Так, австралийка рассказала, что ее жених активно вел соцсети и был известен в Instagram.

По словам женщины, он убедил ее поучаствовать в фальшивой церемонии свадьбы ради создания контента для продвижения своей страницы.

О том, что брак оказался настоящим, австралийка узнала лишь позже, когда мужчина попытался использовать его для получения вида на жительство в Австралии.

Суд Мельбурна принял решение об аннулировании брака, признав, что женщину обманом втянули в это.

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