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Кабмин утвердил список должностей госслужащих, кандидаты на которые должны знать английский язык

07:30, 17 января 2025
Правительство приняло постановление о перечне должностей государственной службы категорий «Б» и «В», кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком.
Кабмин утвердил список должностей госслужащих, кандидаты на которые должны знать английский язык
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Кабинет Министров обнародовал постановление от 14 января 2025 г. №34, которым утвержден перечень должностей государственной службы категорий «Б» и «В», кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком.

Действие этого постановления не распространяется налоговые и таможенные органы.

Правительство установило, что:

1) в перечне, утвержденном настоящим постановлением, приведены должности государственной службы категорий "Б" и "В" и закрепленные за ними должностные обязанности (задания и функции), предусматривающие обязательное использование английского языка при их выполнении;

2) в государственном органе, в котором согласно законодательству за должностями государственной службы закреплены задачи и функции, определенные в пункте 2 перечня, утвержденного этим постановлением, руководитель государственной службы в таком государственном органе утверждает перечень должностей государственной службы категорий "Б" и "В" в соответствии со структурой и штатным расписанием этого государственного органа, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком;

3) в государственном органе, определенном исполнителем или привлеченным к выполнению мер по европейской и/или евроатлантической интеграции, перечень, предусмотренный подпунктом 2 настоящего пункта, утверждается обязательно;

4) в случае отсутствия в государственном органе должностей государственной службы, за которыми закреплены задачи и функции, определенные в пункте 2 перечня, утвержденного настоящим постановлением, перечень, предусмотренный подпунктом 2 настоящего пункта, не утверждается.

Постановление вступает в силу через 4 года со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Напомним, Кабмин 27 декабря утвердил в соответствии с подписанным Президентом Владимиром Зеленским Законом «О применении английского языка в Украине» перечень должностей военнослужащих, в частности, СБУ, которые должны знать английский язык.

Ниже приводим список в приложении.

Автор: Наталя Мамченко

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госслужащие Кабинет Министров Украины

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Кабмин утвердил список должностей госслужащих, кандидаты на которые должны знать английский язык

Правительство приняло постановление о перечне должностей государственной службы категорий «Б» и «В», кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком.

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