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В Ивано-Франковской области экс-чиновник сделал из земельного участка свалку — прокуратура, фото

22:37, 16 января 2025
Бывший руководитель коммунального предприятия нанес ущерб окружающей среде более 7 млн ​​грн.
В Ивано-Франковской области экс-чиновник сделал из земельного участка свалку — прокуратура, фото
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Бывшему руководителю коммунального предприятия в Ивано-Франковской области сообщили о подозрении в загрязнении земель, сообщает областная прокуратура.

Как установило следствие, мужчина на должности директора КП в период с 2021 по 2024 год нарушил требования законодательства по охране земель и обращению с отходами. Он не утилизировал отходы, а незаконно свозил их на земельный участок предприятия, превратив более 3 га земли в Коломыйском районе в полигон твердых бытовых отходов.

Это привело к загрязнению почв, в частности нитратами, и превышению концентраций опасных веществ в земле, нанеся окружающей вред более чем на 7 млн ​​грн.

В настоящее время решается вопрос принятия мер по возмещению причиненного вреда и защите интересов государства.

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