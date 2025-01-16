Верховная Рада одобрила законопроект об исключении права арендатора на прямой выкуп государственных и коммунальных объектов

По мнению депутатов, таким образом будет невозможен внеконкурентный выкуп арендованного государственного и коммунального имущества.

Источник фото: rada.gov.ua

Верховная Рада 16 января приняла за основу законопроект 12230 об особенностях приватизации объектов государственной и коммунальной собственности, переданных в аренду, внесенный группой народных депутатов, среди которых Анастасия Радина, Алексей Мовчан, Ярослав Железняк, Даниил Гетманцев и другие.

Так, из статьи 18 Закона «О приватизации государственного и коммунального имущества» предлагается исключить норму, что приватизация объектов государственной или коммунальной собственности, переданных в аренду, может осуществляться путем выкупа. Зато остается только норма по продаже на аукционе.

Устанавливается, что арендатор, осуществивший неотъемлемые улучшения арендованного имущества, имеет преимущественное право на приобретение (выкуп) такого имущества (объекта) (здания, сооружения, нежилого помещения) по цене, предложенной во время проведения аукциона победителем такого аукциона, при выполнении условий, определенных Кабинетом Министров Украины. Порядок реализации преимущественного права на приобретение арендованного имущества (объекта) на аукционе с преимущественным правом, проведение такого аукциона, осуществление компенсации (зачисления) и ограничение компенсации (зачисления) стоимости неотъемлемых улучшений арендованного имущества, определение стоимости неотъемлемых улучшений и объекта приватизации (стартовая цена объекта приватизации), определяются Кабмином.

Кроме того, из Закона «Об аренде государственного и коммунального имущества» исключается норма компенсации стоимости неотъемлемых улучшений, которые осуществил арендатор.

Так, в случае принятия изменений арендатор будет иметь право оставить за собой проведенные им по результатам ремонта улучшения арендованного имущества, осуществленные за счет собственных средств, при условии, если они могут быть отделены от арендованного им имущества без причинения вреда такому имуществу. Если арендатор за счет собственных средств осуществил по результатам капитального ремонта улучшение арендованного имущества с согласия уполномоченного органа и согласно требованиям статьи 21 настоящего Закона, арендатор имеет право на зачисление своих расходов в рамках осуществления такого ремонта арендованного имущества в счет арендной платы согласно Порядку передачи имущества в аренда, если иное не определено договором аренды.

Стоимость проведенных по результатам капитального ремонта улучшений арендованного имущества, сделанных арендатором без согласия уполномоченного органа, определенного статьей 21 настоящего Закона, зачислению не подлежит, такие улучшения являются, соответственно, государственной или коммунальной собственностью.

Как указывают инициаторы законопроекта, предлагается изменить подход к распоряжению такими государственными и коммунальными объектами и предусмотреть исключение права арендатора на прямой выкуп такого имущества из Закона «О приватизации государственного и коммунального имущества».

При этом на смену будет вводиться механизм проведения аукциона с применением преимущественного права арендатора на приобретение имущества на аукционе по самой высокой цене, предложенной во время проведения аукциона. Такая модель аукциона с преимущественным правом уже успешно зарекомендовала себя в сфере земельных торгов, а также аукционов по аренде государственного и коммунального имущества.

В свою очередь порядок реализации победителем такого преимущественного права на приобретение арендованного имущества (объекта) на аукционе с преимущественным правом будет определяться Кабинетом Министров.

Также из Закона «Об аренде государственного и коммунального имущества» исключаются соответствующие положения, касающиеся осуществления и компенсации действующему арендатору стоимости неотъемлемых улучшений, а будет установлена ​​возможность зачисления расходов, понесенных арендатором по результатам капитального ремонта в рамках такого ремонта арендованного имущества в счет арендной платы.

Кроме того, будет введен переходный период в 1 год, позволяющий арендаторам, которые получили разрешение на осуществление неотъемлемых улучшений и начали процедуру выкупа, завершить выкуп таких объектов. «Таким образом будет невозможен внеконкурентный выкуп арендованного государственного и коммунального имущества» - указывают депутаты.

Автор: Наталя Мамченко

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