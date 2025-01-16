Верховна Рада схвалила законопроект про виключення права орендаря на прямий викуп державних і комунальних об’єктів

На думку депутатів, таким чином буде унеможливлено позаконкурентний викуп орендованого державного та комунального майна.

Джерело фото: rada.gov.ua

Верховна Рада 16 січня прийняла за основу законопроект 12230 щодо особливостей приватизації об’єктів державної та комунальної власності, переданих в оренду, який внесла група народних депутатів, серед яких Анастасія Радіна, Олексій Мовчан, Ярослав Железняк, Данило Гетманцев та інші.

Так, зі статті 18 Закону «Про приватизацію державного і комунального майна» пропонується виключити норму, що приватизація об’єктів державної або комунальної власності, переданих в оренду, може здійснюватися шляхом викупу. Натомість залишається лише норма стосовно продажу на аукціоні.

Встановлюється, що орендар, який здійснив невід’ємні поліпшення орендованого майна, має переважне право на придбання (викуп) такого майна (об’єкта) (будівлі, споруди, нежитлового приміщення) за ціною, яка була запропонована під час проведення аукціону переможцем такого аукціону, в разі виконання умов, визначених Кабінетом Міністрів України. Порядок реалізації переважного права на придбання орендованого майна (об’єкта) на аукціоні з переважним правом, проведення такого аукціону, здійснення компенсації (зарахування) та обмеження щодо компенсації (зарахування) вартості невід’ємних поліпшень орендованого майна, визначення вартості невід’ємних поліпшень та обʼєкта приватизації (стартова ціна об’єкта приватизації), визначаються Кабміном.

Крім того, з Закону «Про оренду державного та комунального майна» виключається норма стосовно компенсації вартості невід’ємних поліпшень, які здійснив орендар.

Так, у разі прийняття змін орендар матиме право залишити за собою проведені ним за результатами ремонту поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, за умови, якщо вони можуть бути відокремлені від орендованого ним майна без заподіяння шкоди такому майну. Якщо орендар за рахунок власних коштів здійснив за результатами капітального ремонту поліпшення орендованого майна за згодою уповноваженого органу та згідно вимог статті 21 цього Закону, орендар має право на зарахування своїх витрат у межах здійснення такого ремонту орендованого майна в рахунок орендної плати згідно з Порядком передачі майна в оренду, якщо інше не визначено договором оренди.

Вартість проведених за результатами капітального ремонту поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем без згоди уповноваженого органу, визначеного статтею 21 цього Закону, зарахуванню не підлягає, такі поліпшення є, відповідно, державною або комунальною власністю.

Як вказують ініціатори законопроекту, пропонується змінити підхід до розпорядження такими державними та комунальними об'єктами та передбачити виключення права орендаря на прямий викуп такого майна із Закону «Про приватизацію державного і комунального майна».

При цьому, на зміну буде запроваджуватися механізм проведення аукціону із застосуванням переважного права орендаря на придбання майна на аукціоні за найвищою ціною, яка була запропонована під час проведення аукціону. Така модель аукціону з переважним правом вже успішно зарекомендувала себе у сферах земельних торгів, а також аукціонів з оренди державного та комунального майна.

У свою чергу, порядок реалізації переможцем такого переважного права на придбання орендованого майна (об’єкта) на аукціоні з переважним правом буде визначатися Кабінетом Міністрів.

Також із Закону «Про оренду державного та комунального майна» виключаються відповідні положення, які стосуються здійснення та компенсації чинному орендарю вартості невід’ємних поліпшень, натомість буде встановлена можливість зарахування витрат понесених орендарем за результатами капітального ремонту у межах здійснення такого ремонту орендованого майна в рахунок орендної плати.

Крім того, буде запроваджено перехідний період в 1 рік, який дасть змогу орендарям, що отримали дозвіл на здійснення невід’ємних поліпшень та розпочали процедуру викупу, завершити викуп таких об’єктів. «У такий спосіб буде унеможливлено позаконкурентний викуп орендованого державного та комунального майна» - вказують депутати.

Автор: Наталя Мамченко

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