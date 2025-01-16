Сім українських ВВНЗ можуть увійти в мережу Європейського коледжу безпеки та оборони

Міноборони України подало заявки на інтеграцію своїх військових закладів в ESDC.

Фото: mil.gov.ua

Міністерство оборони України продовжує впроваджувати євроатлантичні стандарти в систему професійної військової освіти. У цьому контексті було подано заявки на вступ семи українських військових навчальних закладів до мережі Європейського коледжу безпеки та оборони (European Security and Defence College, ESDC). Про це повідомили у відомстві.

До участі у мережі ESDC подано заявки таких установ:

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;

Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова;

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;

Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Інститут військово-морських сил Національного університету «Одеська морська академія».

Заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, зазначив, що інтеграція до мережі ESDC відкриє унікальні можливості для української системи військової освіти. «Це дозволить підвищити професійний рівень підготовки фахівців за найкращими європейськими практиками та посилить співпрацю з державами-партнерами», – наголосив він.

Заявки будуть розглянуті під час засідання Виконавчої вченої ради ESDC, яке відбудеться 18–19 лютого 2025 року в Брюсселі.

Довідково: Європейський коледж безпеки та оборони, створений у 2005 році, надає освіту стратегічного рівня в межах Спільної політики безпеки та оборони ЄС. Коледж функціонує як мережа, що об’єднує цивільні та військові установи, університети й організації, пов’язані з безпекою та обороною в Європейському Союзі.

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