Практика судів
  1. В Україні

Сім українських ВВНЗ можуть увійти в мережу Європейського коледжу безпеки та оборони

18:22, 16 січня 2025
Міноборони України подало заявки на інтеграцію своїх військових закладів в ESDC.
Сім українських ВВНЗ можуть увійти в мережу Європейського коледжу безпеки та оборони
Фото: mil.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони України продовжує впроваджувати євроатлантичні стандарти в систему професійної військової освіти. У цьому контексті було подано заявки на вступ семи українських військових навчальних закладів до мережі Європейського коледжу безпеки та оборони (European Security and Defence College, ESDC). Про це повідомили у відомстві.

До участі у мережі ESDC подано заявки таких установ:

  • Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;
  • Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова;
  • Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
  • Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;
  • Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
  • Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
  • Інститут військово-морських сил Національного університету «Одеська морська академія».

Заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, зазначив, що інтеграція до мережі ESDC відкриє унікальні можливості для української системи військової освіти. «Це дозволить підвищити професійний рівень підготовки фахівців за найкращими європейськими практиками та посилить співпрацю з державами-партнерами», – наголосив він.

Заявки будуть розглянуті під час засідання Виконавчої вченої ради ESDC, яке відбудеться 18–19 лютого 2025 року в Брюсселі.

Довідково: Європейський коледж безпеки та оборони, створений у 2005 році, надає освіту стратегічного рівня в межах Спільної політики безпеки та оборони ЄС. Коледж функціонує як мережа, що об’єднує цивільні та військові установи, університети й організації, пов’язані з безпекою та обороною в Європейському Союзі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Міноборони університет

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
IQ-тестування в апеляційні суди – підсумки тестування кандидатів з адміністративної спеціалізації

Кандидати в апеляційні адміністративні суди поки що краще за всіх впоралися з тестуванням на когнітивні здібності.

Які коментарі читачів повинні видаляти ЗМІ зі своїх сторінок у соцмережах – пояснення Інституту масової інформації

Коментарі читачів, які містять образливі висловлювання та наклеп мають видалятися за скаргою особи, проти якої вони спрямовані, в найкоротші строки – роз’яснення Інституту масової інформації.

Верховна Рада схвалила законопроект про виключення права орендаря на прямий викуп державних і комунальних об’єктів

На думку депутатів, таким чином буде унеможливлено позаконкурентний викуп орендованого державного та комунального майна.

Долари та пляшка алкоголю — громадянка принесла подарунок для судді прямо в суд

Вища рада правосуддя попросила розібратися в цій історії прокуратуру.

Верховний Суд звернув увагу на те, що оцінка впливу на довкілля є ключовою для забезпечення екологічної безпеки

Оцінка впливу на довкілля є важливим інструментом для збереження природних ресурсів та екосистем для майбутніх поколінь – позиція Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Алла Олійник
    Алла Олійник
    суддя Конституційного Суду України
  • Олена Малєєва
    Олена Малєєва
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Богдан Мичка
    Богдан Мичка
    заступник голови Сихівського районного суду м. Львова
  • Інна Скрипка
    Інна Скрипка
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Семен Кривонос
    Семен Кривонос
    директор Національного антикорупційного бюро