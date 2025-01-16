Податкова пояснила, що таке мінімальне податкове зобов’язання

Загальне мінімальне податкове зобов’язання — це сума мінімальних податкових зобов’язань, визначених для кожної земельної ділянки, що перебуває у користуванні однієї фізичної чи юридичної особи, включаючи ФОП.

Податкова служба у Харківській області пояснює, що таке мінімальне податкове зобов’язання.

Зазначається, що відповідно до п.п. 14.1.114² п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) мінімальне податкове зобов’язання – це мінімальна величина податкового зобов’язання із сплати податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, пов’язаних з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції та/або з власністю та/або користуванням (орендою, суборендою, емфітевзисом, постійним користуванням) земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь, розрахована відповідно до ПКУ.

Сума мінімальних податкових зобов’язань, визначених щодо кожної із земельних ділянок, право користування якими належить одній юридичній або фізичній особі, у тому числі фізичній особі - підприємцю, є загальним мінімальним податковим зобов’язанням.

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