США, Німеччина, Угорщина не хочуть бачити Україну у НАТО – Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що деякі країни, зокрема, США не хочуть бачити Україну в НАТО.

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Президент України Володимир Зеленський назвав країни, які наразі виступають проти вступу України до НАТО. За його словами, Сполучені Штати Америки, Угорщина, Словаччина та Німеччина не підтримують інтеграцію України в Альянс.

«Сполучені Штати Америки, Угорщина, Словаччина, Німеччина – вони були щирі, вони не хотіли бачити нас в НАТО. Це відкрита розмова і вони, мені, здається, тут немає секретів, це ті чотири країни, які з різних причин, поки що, не бачили Україну в НАТО», – сказав Президент.

Раніше повідомлялося, що проти запрошення виступають Сполучені Штати Америки, Німеччина, Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія.

Нагадаємо, що глава МЗС Андрій Сибіга надіслав листа своїм партнерам у НАТО із закликом запросити Україну до вступу в Альянс під час зустрічі у Брюсселі. Він вважає, що зараз найкращий час для надсилання запрошення.

Додамо, що серед країн-членів НАТО немає єдності щодо запрошення України до вступу в Альянс під час зустрічі, запланованої на 3-4 грудня.

Також у МЗС офіційно заявили, Україна відмовляється від гарантій, які заміняють членство в НАТО.

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