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США, Германия, Венгрия не хотят видеть Украину в НАТО – Владимир Зеленский

15:47, 16 января 2025
Президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны, в частности, США не хотят видеть Украину в НАТО.
США, Германия, Венгрия не хотят видеть Украину в НАТО – Владимир Зеленский
Фото: Апостроф
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал страны, которые сейчас выступают против вступления Украины в НАТО. По его словам, Соединенные Штаты Америки, Венгрия, Словакия и Германия не поддерживают интеграцию Украины в Альянс.

«Соединенные Штаты Америки, Венгрия, Словакия, Германия – они были искренни, они не хотели видеть нас в НАТО. Это открытый разговор и они, мне, кажется, здесь нет секретов, это те четыре страны, которые по разным причинам, пока что, не видели Украину в НАТО», – сказал Президент.

Ранее сообщалось, что против приглашения выступают Соединенные Штаты Америки, Германия, Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания.

Напомним, что глава МИД Андрей Сибига направил письмо своим партнерам в НАТО с призывом пригласить Украину вступить в Альянс во время встречи в Брюсселе. Он считает, что сейчас самое лучшее время для отправки приглашения.

Добавим,  что среди стран-членов НАТО нет единства по приглашению Украины к вступлению в Альянс во время встречи, запланированной на 3-4 декабря.

Также в МИД официально заявили, что Украина отказывается от гарантий, заменяющих членство в НАТО.

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США Германия НАТО Венгрия Владимир Зеленский Словакия

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