Налоговая объяснила, что такое минимальное налоговое обязательство

Общее минимальное налоговое обязательство – это сумма минимальных налоговых обязательств, определенных для каждого земельного участка, находящегося в пользовании одного физического или юридического лица, включая ФЛП.

Налоговая служба в Харьковской области объясняет, что такое минимальное налоговое обязательство.

Отмечается, что согласно п.п. 14.1.114² п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса Украины (далее - НКУ) минимальное налоговое обязательство – это минимальная величина налогового обязательства по уплате налогов, сборов, платежей, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, связанные с производством и реализацией собственной сельскохозяйственной продукции и /или с собственностью и/или пользованием (арендой, субарендой, эмфитевзисом, постоянным пользованием) земельными участками, отнесенными к сельскохозяйственным угодьям, рассчитана в соответствии с НКУ.

Сумма минимальных налоговых обязательств, определенных по каждому из земельных участков, право пользования которыми принадлежит одному юридическому или физическому лицу, в том числе физическому лицу – предпринимателю, является общим минимальным налоговым обязательством.

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