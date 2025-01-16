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Семь украинских ВУЗов могут войти в сеть Европейского колледжа безопасности и обороны

18:22, 16 января 2025
Минобороны Украины подало заявки на интеграцию своих военных заведений в ESDC.
Семь украинских ВУЗов могут войти в сеть Европейского колледжа безопасности и обороны
Фото: mil.gov.ua
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Министерство обороны Украины продолжает внедрять евроатлантические стандарты в систему профессионального военного образования. В этом контексте были поданы заявки на вступление семи украинских военных учебных заведений в сеть Европейского колледжа безопасности и обороны (European Security and Defence College, ESDC). Об этом сообщили в ведомстве.

К участию в сети ESDC поданы заявки таких учреждений:

  • Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного;
  • Житомирский военный институт имени С.П. Королева;
  • Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко; Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
  • Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут;
  • Военный институт танковых войск Национального технического университета «Харьковский политехнический институт»;
  • Военно-юридический институт Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
  • Институт военно-морских сил Национального университета «Одесская морская академия».

Заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, отметил, что интеграция в сеть ESDC откроет уникальные возможности для украинской системы военного образования. «Это позволит повысить профессиональный уровень подготовки специалистов по лучшим европейским практикам и усилит сотрудничество с государствами-партнерами», - подчеркнул он.

Заявки будут рассмотрены во время заседания Исполнительного ученого совета ESDC, которое состоится 18-19 февраля 2025 года в Брюсселе.

Справочно: Европейский колледж безопасности и обороны, созданный в 2005 году, предоставляет образование стратегического уровня в рамках Общей политики безопасности и обороны ЕС. Колледж функционирует как сеть, объединяющая гражданские и военные учреждения, университеты и организации, связанные с безопасностью и обороной в Европейском Союзе.

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