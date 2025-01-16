Семь украинских ВУЗов могут войти в сеть Европейского колледжа безопасности и обороны

Министерство обороны Украины продолжает внедрять евроатлантические стандарты в систему профессионального военного образования. В этом контексте были поданы заявки на вступление семи украинских военных учебных заведений в сеть Европейского колледжа безопасности и обороны (European Security and Defence College, ESDC). Об этом сообщили в ведомстве.
К участию в сети ESDC поданы заявки таких учреждений:
Заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, отметил, что интеграция в сеть ESDC откроет уникальные возможности для украинской системы военного образования. «Это позволит повысить профессиональный уровень подготовки специалистов по лучшим европейским практикам и усилит сотрудничество с государствами-партнерами», - подчеркнул он.
Заявки будут рассмотрены во время заседания Исполнительного ученого совета ESDC, которое состоится 18-19 февраля 2025 года в Брюсселе.
Справочно: Европейский колледж безопасности и обороны, созданный в 2005 году, предоставляет образование стратегического уровня в рамках Общей политики безопасности и обороны ЕС. Колледж функционирует как сеть, объединяющая гражданские и военные учреждения, университеты и организации, связанные с безопасностью и обороной в Европейском Союзе.
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