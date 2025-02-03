Вблизи станции «Вернадского» заметили уникальную семью пингвинов – фото

Биологи следят за этими птицами в контексте изменения климата.

Источник фото: Национальный антарктический научный центр

Украинские полярники обнаружили уникальную птичью семью вблизи антарктической станции «Академик Вернадский» на острове Галиндез. Семье удалось высидеть и выкормить троих птенцов.

Об этом рассказали в Национальном антарктическом научном центре.

Ученые объяснили, что субантарктические пингвины, гнездящиеся вокруг станции, в основном откладывают 2 яйца. Иногда в кладке может быть 3 яйца, но шанс на выживание всех малышей очень низок, ведь родителям сложно выкормить троих детенышей.

По словам биолога Светозара Давиденко, такая семья только одна на Галиндеге, а малышам уже где-то три недели.

Биологи следят за этими птицами в контексте изменения климата. Ведь миграция субантарктических пингвинов за последние 20 лет является одним из неопровержимых доказательств потепления в Антарктике, объясняют ученые.

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