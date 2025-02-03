Завершено следствие по делу о завладении арестованными нефтепродуктами на 817 млн гривен

Дело о схеме завладения нефтепродуктами на 817 млн грн передано в суд.

Фото: nabu.gov.ua

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу преступной организации, которая в период с 2014 по 2018 годы нанесла ущерб государству на сумму 817 млн грн из-за незаконного завладения арестованными нефтепродуктами. Об этом сообщили в НАБУ.

В 2014 году суд наложил арест на 97 тыс. тонн нефтепродуктов, ввезенных в Украину с нарушением законодательства. Преступная группа, в которую входили один из предпринимателей нефтяного бизнеса и топ-чиновник Администрации Президента, организовала схему по передаче нефтепродуктов подконтрольному госпредприятию.

Назначение подконтрольных лиц на ключевые должности в Департаменте нефтегазового комплекса Министерства энергетики и на базы хранения нефтепродуктов подразделениями МВД позволило организаторам схемы реализовать сырье по заниженным ценам.

Часть средств, полученных от продажи нефтепродуктов, была переведена на счета других подконтрольных субъектов хозяйствования, тогда как в государственный бюджет был уплачен только акцизный сбор.

Общая сумма убытков, которую нанесла эта схема, составляет 817 млн грн, с учетом уплаченного акциза. В деле подозревается 7 человек, среди которых бывший руководитель Департамента нефтегазового комплекса Министерства энергетики Украины.

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