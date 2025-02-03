Практика судов
  1. В мире

Завершено следствие по делу о завладении арестованными нефтепродуктами на 817 млн гривен

21:28, 3 февраля 2025
Дело о схеме завладения нефтепродуктами на 817 млн грн передано в суд.
Завершено следствие по делу о завладении арестованными нефтепродуктами на 817 млн гривен
Фото: nabu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу преступной организации, которая в период с 2014 по 2018 годы нанесла ущерб государству на сумму 817 млн грн из-за незаконного завладения арестованными нефтепродуктами. Об этом сообщили в НАБУ.

В 2014 году суд наложил арест на 97 тыс. тонн нефтепродуктов, ввезенных в Украину с нарушением законодательства. Преступная группа, в которую входили один из предпринимателей нефтяного бизнеса и топ-чиновник Администрации Президента, организовала схему по передаче нефтепродуктов подконтрольному госпредприятию.

Назначение подконтрольных лиц на ключевые должности в Департаменте нефтегазового комплекса Министерства энергетики и на базы хранения нефтепродуктов подразделениями МВД позволило организаторам схемы реализовать сырье по заниженным ценам.

Часть средств, полученных от продажи нефтепродуктов, была переведена на счета других подконтрольных субъектов хозяйствования, тогда как в государственный бюджет был уплачен только акцизный сбор.

Общая сумма убытков, которую нанесла эта схема, составляет 817 млн грн, с учетом уплаченного акциза. В деле подозревается 7 человек, среди которых бывший руководитель Департамента нефтегазового комплекса Министерства энергетики Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд НАБУ САП нефть

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Агентством USAID пока будет руководить Госсекретарь США Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что сотрудники Агентства USAID полностью отказались от сотрудничества.

Кабмин издал постановление о передаче данных пациентов из Электронной системы здравоохранения на Портал Дия

Также данные из Электронной системы здравоохранения о пациентах, кроме Портала Дия, будут попадать в системы поставщиков электронных коммуникационных услуг.

«Сумерки ВАКС» – судьям Высшего антикоррупционного суда в последнее время не везет во время различных конкурсов

Неудачей для судей ВАКС завершились конкурсы на должности членов ВСП, ВККС и судей АП ВАКС, а Совет правосудия еще и открывает дисциплинарные дела.

Сотрудникам USAID сообщили, что здание штаб-квартиры будет закрыто для персонала Агентства – AP

Сотрудникам USAID 3 февраля запретили входить в штаб-квартиру в Вашингтоне – AP.

Трансформация коммуникаций, добродетель должностных лиц, мониторинг политических процессов – в связи с ликвидацией USAID могут остановиться гранты на 835 млн долларов

Ликвидация USAID может остановить выплаты правительственным органам и общественным организациям, занимавшимся трансформацией коммуникаций, медиа и добродетелью чиновников на 835 млн долларов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Малих
    Оксана Малих
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Володимир Рунов
    Володимир Рунов
    голова Сумського апеляційного суду
  • Андрій Сагун
    Андрій Сагун
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Павло Хотенець
    Павло Хотенець
    суддя Господарського суду Харківської області