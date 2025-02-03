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Завершено слідство у справі про заволодіння арештованими нафтопродуктами на 817 млн гривень

21:28, 3 лютого 2025
Справу про схему заволодіння нафтопродуктами на 817 млн грн передано до суду.
Завершено слідство у справі про заволодіння арештованими нафтопродуктами на 817 млн гривень
Фото: nabu.gov.ua
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НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі злочинної організації, яка у період з 2014 по 2018 роки завдала збитків державі на суму 817 млн грн через незаконне заволодіння арештованими нафтопродуктами. Про ц повідомили в НАБУ.

У 2014 році суд наклав арешт на 97 тис. тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства. Злочинна група, до якої входили один з підприємців нафтового бізнесу та топпосадовець Адміністрації Президента, організувала схему з передачі нафтопродуктів підконтрольному держпідприємству.

Призначення підконтрольних осіб на ключові посади в Департаменті нафтогазового комплексу Міністерства енергетики та на бази зберігання нафтопродуктів підрозділами МВС дозволило організаторам схеми реалізувати сировину за заниженими цінами.

Частина коштів, отриманих від продажу нафтопродуктів, була переведена на рахунки інших підконтрольних суб’єктів господарювання, тоді як до державного бюджету було сплачено лише акцизний збір.

Загальна сума збитків, яку завдала ця схема, становить 817 млн грн, з урахуванням сплаченого акцизу. У справі підозрюється 7 осіб, серед яких колишній керівник Департаменту нафтогазового комплексу Міністерства енергетики України.

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суд НАБУ САП нафта

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