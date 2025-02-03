Поблизу станції «Вернадського» помітили унікальну родину пінгвінів – фото

Біологи спостерігають за цими птахами в контексті зміни клімату.

Джерело фото: Національний антарктичний науковий центр

Українські полярники виявили унікальну пташину сім'ю поблизу антарктичної станції «Академік Вернадський» на острові Галіндез. Сім'ї вдалося висидіти і вигодувати аж трьох пташенят.

Про це розповіли в Національному антарктичному науковому центрі.

Науковці пояснили, субантарктичні пінгвіни, що гніздують навколо станції, здебільшого відкладають 2 яйця. Інколи в кладці може бути 3 яйця, але шанс на виживання усіх малюків дуже низький, адже батькам складно вигодувати трьох дитинчат.

За словами біолога Світозара Давиденка, така родина лише одна на Галіндезі, а малюкам уже десь три тижні.

Біологи спостерігають за цими птахами в контексті зміни клімату. Адже міграція субантарктичних пінгвінів за останні 20 років є одним із незаперечних доказів потепління в Антарктиці, пояснюють науковці.

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