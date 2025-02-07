В Киевском зоопарке поселилась зеленая мартышка – ее спасли волонтеры, фото

Впереди у нее диагностика, лечение и реабилитация.

Источник фото: Киевский зоопарк

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В КиевЗоо на этой неделе волонтеры доставили очередное спасенное животное – молодую самку зеленой мартышки. Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Киевский зоопарк».

В настоящее время обезьянка находится на карантине в ветеринарном госпитале. Впереди у нее диагностика, лечение и реабилитация. После этого начнется следующий этап – социализация в группе себе подобных.

В КиевЗоо уже живут 6 зеленых мартышек, двое из которых так же были спасены раньше.

Источник фото: Киевский зоопарк

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