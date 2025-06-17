Практика судов
  1. Общество
  2. / В мире

Искусственный интеллект разрушит почасовую оплату в юридической сфере - что прогнозируют эксперты

15:51, 17 июня 2025
Эксперты также предостерегают: ИИ может убедительно придумывать факты, поэтому юристы должны проверять его работу, как начинающего ассистента.
Искусственный интеллект разрушит почасовую оплату в юридической сфере - что прогнозируют эксперты
Фото: unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Почасовая модель оплаты юридических услуг не выдержит внедрения искусственного интеллекта — такое мнение высказал Джек Ньютон, основатель юридической технологической компании Clio. Об этом он заявил в комментарии Law Gazette.

По его словам, между продуктивностью, которую обеспечивает ИИ, и традиционной системой оплаты количества отработанных часов существует структурная несовместимость.

«Невозможно одновременно пользоваться всеми преимуществами ИИ и сохранять почасовую модель. Она устарела и десятилетиями держится на поощрении неэффективности. То, на что раньше уходило пять часов, теперь занимает пять минут — и юристу нужно как-то объяснить, куда делись оставшиеся четыре с половиной часа», — подчеркнул Ньютон.

Компания Clio изучала ожидания клиентов и обнаружила, что большинство предпочитает прозрачные и фиксированные цены, а не оплату по часам. Лучшие юридические фирмы уже переходят на модель предсказуемого ценообразования.

«Регуляторы годами говорят о миллионах людей, которые не имеют доступа к юридической помощи. И именно ИИ — это шанс для инновационных компаний охватить этот сегмент», — считает основатель Clio.

Ньютон отмечает, что искусственный интеллект поможет снизить затраты и расширить доступ к юридическим услугам, однако юристам стоит мыслить не только юридически, но и предпринимательски — тогда они смогут в полной мере воспользоваться преимуществами новых технологий.

Предупреждение: генеративный ИИ может правдоподобно лгать

В то же время Ньютон предостерегает от бесконтрольного использования генеративного ИИ, в частности таких инструментов, как ChatGPT, для выполнения юридической работы.

«Генеративный ИИ — это чрезвычайно правдоподобный лжец. Он не осознаёт, что говорит неправду, а просто пытается угодить. Это делает его самым опасным типом лжеца», — подчёркивает он.

Юристам следует относиться к ИИ как к ассистенту-первогодке: проверять всю информацию и не полагаться на неё бездумно.

«ИИ может выдумывать судебные дела или ссылки. Ассистент бы никогда так не поступил — разве что хотел бы, чтобы его уволили в первый же день», — с иронией добавляет Ньютон.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

юрист юридические новости искусственный интеллект технологии ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Данные о состоянии здоровья для определения годности к военной службе смогут передавать из гражданских медучреждений – Рада приняла закон

Закон предусматривает разрешение на доступ к медицинской информации пациента в рамках электронного обмена – Минобороны сможет автоматически получать из ЭСОЗ информацию о результатах медосмотров для определения годности к военной службе и внесения данных в Реестр «Оберег».

Заместителем главы Службы судебной охраны может стать Виктор Мороз

Виктор Мороз возглавляет Судебную охрану в Ровенской области, а раньше работал в полиции.

«Мы уволимся в отставку, потому что у нас есть достоинство» – в Верховном Суде выступили против «переоценки» судей

В Верховном Суде пригрозили массовой отставкой в случае, если парламент позволит проводить «переоценку» добропорядочности судей главного суда страны, а Высшему совету правосудия досталось за попытку «удержаться на двух стульях».

Верховная Рада ограничила сроками пребывание должностных лиц в Реестре коррупционеров

Принят закон, согласно которому сведения о наложении административного взыскания на должностное лицо за совершение коррупционного правонарушения будут храниться в Реестре коррупционеров один год.

Верховная Рада изменила условия ответственности за недостоверное декларирование и незаконное обогащение

Парламент принял закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс относительно ответственности за коррупционные правонарушения.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Козак
    Оксана Козак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Катерина Головіна
    Катерина Головіна
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Руслан Ватаманюк
    Руслан Ватаманюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду