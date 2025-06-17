Искусственный интеллект разрушит почасовую оплату в юридической сфере - что прогнозируют эксперты

Эксперты также предостерегают: ИИ может убедительно придумывать факты, поэтому юристы должны проверять его работу, как начинающего ассистента.

Фото: unsplash

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Почасовая модель оплаты юридических услуг не выдержит внедрения искусственного интеллекта — такое мнение высказал Джек Ньютон, основатель юридической технологической компании Clio. Об этом он заявил в комментарии Law Gazette.

По его словам, между продуктивностью, которую обеспечивает ИИ, и традиционной системой оплаты количества отработанных часов существует структурная несовместимость.

«Невозможно одновременно пользоваться всеми преимуществами ИИ и сохранять почасовую модель. Она устарела и десятилетиями держится на поощрении неэффективности. То, на что раньше уходило пять часов, теперь занимает пять минут — и юристу нужно как-то объяснить, куда делись оставшиеся четыре с половиной часа», — подчеркнул Ньютон.

Компания Clio изучала ожидания клиентов и обнаружила, что большинство предпочитает прозрачные и фиксированные цены, а не оплату по часам. Лучшие юридические фирмы уже переходят на модель предсказуемого ценообразования.

«Регуляторы годами говорят о миллионах людей, которые не имеют доступа к юридической помощи. И именно ИИ — это шанс для инновационных компаний охватить этот сегмент», — считает основатель Clio.

Ньютон отмечает, что искусственный интеллект поможет снизить затраты и расширить доступ к юридическим услугам, однако юристам стоит мыслить не только юридически, но и предпринимательски — тогда они смогут в полной мере воспользоваться преимуществами новых технологий.

Предупреждение: генеративный ИИ может правдоподобно лгать

В то же время Ньютон предостерегает от бесконтрольного использования генеративного ИИ, в частности таких инструментов, как ChatGPT, для выполнения юридической работы.

«Генеративный ИИ — это чрезвычайно правдоподобный лжец. Он не осознаёт, что говорит неправду, а просто пытается угодить. Это делает его самым опасным типом лжеца», — подчёркивает он.

Юристам следует относиться к ИИ как к ассистенту-первогодке: проверять всю информацию и не полагаться на неё бездумно.

«ИИ может выдумывать судебные дела или ссылки. Ассистент бы никогда так не поступил — разве что хотел бы, чтобы его уволили в первый же день», — с иронией добавляет Ньютон.

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