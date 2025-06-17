Апелляционный суд обязал банк отменить долг и восстановить кредитный остаток на счете клиентки, ставшей жертвой мошенника — подробности дела

Мошенник, получив доступ к финансовому номеру женщины, сменил пароль к Приват24, оформил на нее кредиты и перевел средства на собственную карточку.

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Хмельницкий апелляционный суд частично удовлетворил иск к банку жительницы Хмельниччины, которая, по версии следствия, стала жертвой мошенника. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд, 18 мая 2024 года жительнице поселка Старая Синява позвонил неизвестный, который представился работником оператора сотовой связи. Сказал, что для восстановления действия SIM-карты женщина должна ввести предоставленный им код и подождать полтора часа. Когда же мобильная связь не восстановилась, она заподозрила, что стала жертвой мошенников. Впоследствии обратилась в банк для блокировки счетов и в полицию.

Тем временем подозреваемый в мошенничестве, получив доступ к её финансовому номеру, успел изменить пароль для входа в приложение Приват24, оформить на неё кредит и перевести её деньги на свой карточный счёт.

По одному счёту он получил кредит наличными на общую сумму 77 700 грн. По другому – использовал 49 687 грн кредитных средств.

На обращение клиентки о возврате денег, которые были использованы посторонним лицом помимо воли владельца, банк ответил отказом. Заявил, что перевод с карточек осуществлялся через Приват24 под её авторизацией, путём ввода пароля, который должен быть известен только ей. Более того, банк начал начислять проценты за пользование кредитом и осуществлять автоматическое списание личных средств истца на погашение долга.

За защитой прав женщина обратилась в суд. Просила обязать банк восстановить остаток средств на двух карточках/счетах до того состояния, в котором они были до выполнения несанкционированных операций 18 мая 2024 года; отменить любую задолженность по карточным счетам, которая образовалась в результате несанкционированных операций; взыскать с банка в её пользу необоснованно списанные 6726 грн на погашение просроченной задолженности.

Старосинявский районный суд Хмельницкой области в иске отказал. Решение мотивировал тем, что клиентка банка своими действиями способствовала незаконному использованию информации, которая даёт возможность инициировать платёжные операции.

Истец обжаловала решение в апелляционный суд. Просила его отменить и удовлетворить иск.

Её доводы апелляционный суд признал частично обоснованными. Отметил, что обязанность доказывания факта нарушения, в результате которого инициирована несанкционированная платёжная операция, законодательство возлагает на эмитента платёжного средства (банк).

Владелец счёта не несёт ответственности за осуществление платёжных операций при отсутствии доказательств содействия им утрате, использованию ПИН-кода или другой информации, которая даёт возможность инициировать платёжные операции. По мнению апелляционного суда, банк таких доказательств не предоставил.

Поэтому ХАС обязал банк восстановить остаток кредитных средств на одном из счетов истца до состояния, которое было до проведения несанкционированных операций, и отменить задолженность по этому счёту, которая возникла из-за несанкционированного использования кредитных средств. Также взыскал в её пользу 6726 грн, которые банк списал на погашение просроченного долга.

Требования об обязании банка восстановить остаток кредитных средств на другом карточном счёте и отменить задолженность апелляционный суд отклонил из-за выбора неэффективного способа защиты нарушенного права.

«18 мая 2024 года был оформлен кредит наличными, заключение которого истец не инициировала, что исключает проведение операций по такому договору и невозможность восстановления остатка кредитных средств на счёте.

Коллегия судей считает, что надлежащим способом защиты в данном случае является обращение с иском о признании отсутствия права требования у лица, считающего себя кредитором, и отсутствия корреспондирующей обязанности у лица-должника в соответствующих правоотношениях», – говорится в постановлении апелляционного суда.

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 684/458/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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