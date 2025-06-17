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В Киеве открыли штабы помощи пострадавшим от атаки – где и какую поддержку можно получить

12:33, 17 июня 2025
Кризисные штабы оказывают юридическую, психологическую и финансовую помощь.
В Киеве открыли штабы помощи пострадавшим от атаки – где и какую поддержку можно получить
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В столице развернуты штабы помощи для жителей, пострадавших в результате массированной комбинированной атаки 17 июня. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Где работают штабы

Соломенский район: средняя школа №67 (ул. Академика Шалимова, 9-А).

Дарницкий район:

- основной штаб - в помещении Дарницкой райгосадминистрации (ул. Александра Кошица, 11);

- дополнительный - возле Дворца культуры «Дарница» (ул. Геннадия Афанасьева, 18, тел.: 097-974-80-81);

- для справок: тел. 098-236-79-01.

Шевченковский район: библиотека им. Н. Костомарова (ул. Даниила Щербаковского, 51-В, контактное лицо - Наталья Селиванова, тел.: 098-609-13-26).

Какую помощь оказывают

В штабах пострадавшие могут получить:

- консультации специалистов,

- психологическую и юридическую поддержку,

- помощь с оформлением заявления на материальную помощь,

- разъяснения по участию в программе «еВідновлення»,

- информацию о дальнейших действиях после обстрела.

Финансовая поддержка

По программе «Забота. Навстречу киевлянам» предусмотрена единовременная помощь:

- 10 000 грн - для всех пострадавших, через районные управления соцзащиты;

- 40 000 грн - тем, чье жилье признано непригодным для проживания, на аренду временного жилья;

- 20 000 грн ежемесячно - до восстановления жилья (но не более года).

Кроме того, можно подать заявку на помощь по государственной программе «еВідновлення» через приложение «Дія». Если жилье еще не внесено в реестр прав, следует обратиться в ЦНАП или к нотариусу для регистрации права собственности.

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Киев КГГА война обстрел

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