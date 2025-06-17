У Києві відкрили штаби допомоги постраждалим від атаки – де і яку підтримку можна отримати

Кризові штаби надають юридичну, психологічну і фінансову допомогу.

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У столиці розгорнуто штаби допомоги для мешканців, які постраждали внаслідок масованої комбінованої атаки 17 червня. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Де працюють штаби

Солом’янський район: середня школа №67 (вул. Академіка Шалімова, 9-А).

Дарницький район:

основний штаб — у приміщенні Дарницької райдержадміністрації (вул. Олександра Кошиця, 11);

додатковий — біля Палацу культури «Дарниця» (вул. Геннадія Афанасьєва, 18, тел.: 097-974-80-81);

для довідок: тел. 098-236-79-01.

Шевченківський район: бібліотека ім. М. Костомарова (вул. Данила Щербаківського, 51-В, контактна особа — Наталія Селіванова, тел.: 098-609-13-26).

Яку допомогу надають

У штабах постраждалі можуть отримати:

консультації спеціалістів,

психологічну та юридичну підтримку,

допомогу з оформленням заяви на матеріальну допомогу,

роз’яснення щодо участі в програмі «єВідновлення»,

інформацію про подальші дії після обстрілу.

Фінансова підтримка

За програмою «Турбота. Назустріч киянам» передбачена одноразова допомога:

10 000 грн — для всіх постраждалих, через районні управління соцзахисту;

40 000 грн — тим, чиє житло визнане непридатним для проживання, на оренду тимчасового житла;

20 000 грн щомісяця — до відновлення житла (але не більше року).

Крім того, можна подати заявку на допомогу за державною програмою «єВідновлення» через застосунок «Дія». Якщо житло ще не внесене до реєстру речових прав, варто звернутися до ЦНАПу або нотаріуса для реєстрації права власності.

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