У Києві відкрили штаби допомоги постраждалим від атаки – де і яку підтримку можна отримати

У столиці розгорнуто штаби допомоги для мешканців, які постраждали внаслідок масованої комбінованої атаки 17 червня. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.
Де працюють штаби
Солом’янський район: середня школа №67 (вул. Академіка Шалімова, 9-А).
Дарницький район:
Шевченківський район: бібліотека ім. М. Костомарова (вул. Данила Щербаківського, 51-В, контактна особа — Наталія Селіванова, тел.: 098-609-13-26).
Яку допомогу надають
У штабах постраждалі можуть отримати:
Фінансова підтримка
За програмою «Турбота. Назустріч киянам» передбачена одноразова допомога:
Крім того, можна подати заявку на допомогу за державною програмою «єВідновлення» через застосунок «Дія». Якщо житло ще не внесене до реєстру речових прав, варто звернутися до ЦНАПу або нотаріуса для реєстрації права власності.
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