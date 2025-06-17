Штучний інтелект зруйнує погодинну оплату в юридичній сфері — що прогнозують експерти

Експерти також застерігають: ШІ може переконливо вигадувати факти, тому юристи повинні перевіряти його роботу, як асистента-початківця.

Фото: unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Погодинна модель оплати юридичних послуг не витримає впровадження штучного інтелекту — таку думку висловив Джек Ньютон, засновник юридичної технологічної компанії Clio. Про це він заявив у коментарі Law Gazette.

На його думку, між продуктивністю, яку забезпечує штучний інтелект, та традиційною системою оплати за кількість відпрацьованих годин існує структурна несумісність.

«Неможливо одночасно користуватись усіма перевагами ШІ та зберігати погодинну модель. Вона застаріла й протягом десятиліть тримається на стимулюванні неефективності. Те, що раніше займало п’ять годин, тепер виконується за п’ять хвилин — і адвокат має якось пояснити, куди поділися решта чотирьох із половиною годин», — наголосив Ньютон.

Clio досліджувала клієнтські очікування і виявила: більшість людей віддають перевагу прозорим та фіксованим цінам, а не погодинним ставкам. Найуспішніші юридичні фірми вже переходять до моделі передбачуваного ціноутворення.

«Регулятори роками говорять про мільйони людей, які не мають доступу до юридичної допомоги. І саме ШІ — це шанс для інноваційних фірм охопити цей сегмент», — вважає засновник Clio.

Ньютон наголошує, що штучний інтелект допоможе зменшити витрати й розширити доступ до юридичних послуг, але юристам варто мислити не лише юридично, а й підприємницьки — тоді вони зможуть скористатися перевагами нових технологій повною мірою.

Застереження: генеративний ШІ може переконливо брехати

Водночас Ньютон застерігає від безконтрольного використання генеративного ШІ, зокрема таких інструментів, як ChatGPT, для виконання юридичної роботи.

«Генеративний ШІ — це надзвичайно переконливий брехун. Він не знає, що говорить неправду, а просто намагається догодити. Це робить його найнебезпечнішим видом брехуна», — підкреслює він.

Юристам слід ставитися до штучного інтелекту як до помічника-початківця, перевіряти всю інформацію та не покладатися на неї бездумно.

«ШІ може вигадати судові справи або посилання. Асистент би ніколи цього не зробив — хіба що хотів би бути звільненим у перший день», — жартує Ньютон.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.