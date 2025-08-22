Украинцев предупредили о магнитной буре накануне Дня Независимости

22 августа на Земле зафиксировано усиление геомагнитной активности до уровня STORM G1, которое может продлиться до 23 августа и, вероятно, сохранится в выходные и на День Независимости Украины.
По данным British Geological Survey Geomagnetism, еще один высокоскоростной корональный поток с Солнца сформировал активную структуру на его обратной стороне. Несмотря на относительно слабое воздействие, он способен вызвать колебания магнитного поля Земли после 22–23 августа.
Для справки: геомагнитные бури классифицируются по пятибалльной шкале G-индекса. Буря G1 считается слабой и соответствует К-индексу 5 (по шкале от 0 до 9).
В дни магнитных бурь специалисты рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.
Как уберечься от ударов:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.