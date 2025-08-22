Украинцев предупредили о магнитной буре накануне Дня Независимости

Солнечная активность растет: в выходные ожидается магнитная буря.

22 августа на Земле зафиксировано усиление геомагнитной активности до уровня STORM G1, которое может продлиться до 23 августа и, вероятно, сохранится в выходные и на День Независимости Украины.

По данным British Geological Survey Geomagnetism, еще один высокоскоростной корональный поток с Солнца сформировал активную структуру на его обратной стороне. Несмотря на относительно слабое воздействие, он способен вызвать колебания магнитного поля Земли после 22–23 августа.

Для справки: геомагнитные бури классифицируются по пятибалльной шкале G-индекса. Буря G1 считается слабой и соответствует К-индексу 5 (по шкале от 0 до 9).

В дни магнитных бурь специалисты рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как уберечься от ударов:

проводите больше времени на свежем воздухе;

желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;

желательно иметь спокойный и стабильный сон;

принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;

пейте больше воды.

