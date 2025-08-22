Українців попередили про магнітну бурю напередодні Дня Незалежності

Сонячна активність зростає: на вихідних очікується магнітна буря.

22 серпня на Землі зафіксовано посилення геомагнітної активності до рівня STORM G1, яке може тривати до 23 серпня і ймовірно продовжиться у вихідні та на День Незалежності України.

За даними British Geological Survey Geomagnetism, ще один високошвидкісний корональний потік із Сонця сформував активну структуру на його зворотному боці. Попри відносно слабкий вплив, він здатен викликати коливання магнітного поля Землі після 22–23 серпня.

Для довідки: геомагнітні бурі класифікують за п’ятибальною шкалою G-індексу. Буря G1 вважається слабкою та відповідає К-індексу 5 (за шкалою від 0 до 9).

У дні магнітних бурь фахівці рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів:

проводьте більше часу на свіжому повітрі;

бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;

бажано мати спокійний та стабільний сон;

приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;

пийте більше води.