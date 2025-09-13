Ваш знак зодиака «устарел»: астрономы объяснили, почему он может быть другим

Практика судов
Если вы всегда считали себя Девой, не исключено, что по современным расчетам вы на самом деле Лев.
Как сообщает The New York Times, знаки зодиака, которыми мы пользуемся сегодня, давно утратили актуальность — можно сказать, у них истек срок годности. Знаки, знакомые нам с детства, на самом деле не совпадают с созвездиями, в честь которых они названы. Причина — в колебании Земли, известном как аксиальная прецессия: каждые 72 года звездное небо смещается на один градус, а за 2000 лет эта разница стала заметной, пишет издание.

Сегодня Солнце во время равноденствия находится не перед Овном, как в древности, а перед Рыбами. Через несколько столетий оно сместится в Водолея — наступит так называемая «Эра Водолея». Это значит, что даты привычных гороскопов уже давно не соответствуют реальному расположению звезд.

Есть и другие факторы: созвездия разные по размеру, а среди них есть и забытое — Змееносец, 13-й знак, который вавилоняне исключили, чтобы их система совпадала с 12 месяцами календаря.

Несмотря на отсутствие научной основы, астрология остается популярной — более четверти американцев до сих пор верят во влияние звезд на жизнь. Историки объясняют это способностью астрологии «трансформироваться» и подстраиваться под новые времена.

Так что если вы всегда считали себя Девой, не исключено, что по современным расчетам вы на самом деле Лев. Для проверки издание даже опубликовало калькулятор, где можно узнать, кто вы по гороскопу, с поправкой на реальное положение небесных тел.

Как определили знак зодиака
Астрологический зодиак знаком всем, но подход издания немного иной. Они разделили путь Солнца по небу на 12 равных частей, начиная с весеннего равноденствия — так работает тропическая система, где знаки привязаны к временам года.

Чтобы узнать, в каком созвездии реально было Солнце в день рождения, использовали программу Astronomy Engine. Она ежедневно определяет точное положение Солнца и указывает соответствующее созвездие.

Расчеты учитывают прецессию (постепенное «качание» Земли), нутацию и изменения орбиты. Погрешность возможна в 1 день, особенно для тех, кто родился на границе знаков.

Визуализации сделали на основе данных о 88 созвездиях. Для удобства использовали привычные названия вроде Скорпион и Козерог, а не латинские. Масштаб между Солнцем и Землей на схемах условный.

